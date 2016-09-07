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（圖多）劉亦非提名影后 加拿大街拍示範美呆了

2016/09/07 08:00

劉亦菲因電影《夜孔雀》提名蒙特婁國際影展最佳女主角。（翻攝自人民網）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕神仙姐姐劉亦菲近日自帶一股仙氣前往加拿大參加蒙特婁國際影展，她與劉燁、黎明主演的電影《夜孔雀》，提名了主競賽單元最佳女主角，雖然沒有得獎，但她美麗蹤影穿梭在蒙特婁的大街小巷，真的美翻了！

劉亦菲街拍示範。（翻攝自人民網）劉亦菲拿著手機入境也超美。（翻攝自人民網）劉亦菲隨意靠在牆上就像一幅行走的油畫。（翻攝自人民網）

劉亦菲身穿Mira Mikati彩色針織外套，搭配CUCCI刺繡牛仔褲，腳踩著CUCCI真皮拖鞋，揹著超可愛的LOEWE熊貓包。忽略全身的名牌後，可以看見劉亦菲愜意地在街上享受陽光，不經意地拿著一杯咖啡入鏡、異國的街景以及溫暖的陽光，都就連身上的手機都是最好的素材，簡直是隨意街拍最佳範本。

逆光拍攝是街拍必備。（翻攝自人民網）劉亦菲裝扮時尚又俏麗，與街景好搭。（翻攝自人民網）劉亦菲手上拿著咖啡，飄逸的長髮動人。（翻攝自人民網）這張怎麼有點萌。（翻攝自人民網）帶上棒球帽的劉亦菲，頓時增加了一股休閒孩子氣，超可愛。（翻攝自人民網）

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