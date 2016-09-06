（影音）MIYAVI甩開虐囚軍官形象 宣布明年2月登台唱

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本視覺系歌手MIYAVI去年以演員身分進軍好萊塢，在裘莉執導電影《永不屈服》中，成功詮釋殘忍虐囚的反派軍官，如今他再度回歸歌手本色，睽違1年4個月再推新專輯《Fire Bird》，並將在日本展開全新演唱會巡迴「NEW BEAT, NEW FUTURE」。十分想念台灣粉絲的他，這次特地錄影片向歌迷打招呼外，還搶先宣布明年2月將登台開唱的好消息，令歌迷相當期待。

MIYAVI暌違1年多再推新專輯《Fire Bird》。（環球音樂提供）

長年旅居海外的MIYAVI，滿身刺青配上前衛造型常給人叛逆反骨的形象，但他其實他是兩個孩子的溫柔爸爸；暌違1年多的新專輯《Fire Bird》在洛杉磯錄製完成，比起歌詞更偏向以吉他音樂成為整張專輯的主線，這樣獨特的創作也成為一種全新的吉他音樂類型。專輯同名主打歌《Fire Bird》音樂錄影帶則和日本漫畫大師手塚治虫合作，以大師原作的動畫「火鳥」搭配MIYAVI震撼人心的音樂，傳達出像火鳥般燃燒，不斷挑戰這個世界的堅定意念。台壓版專輯已在台上市