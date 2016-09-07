（影音）蕭煌奇攻蛋處男秀喊緊 得塞XX再唱

蕭煌奇即將舉辦首場小巨蛋演唱會。（記者陳奕全攝）〔記者張釔泠／台北報導〕蕭煌奇10月29日將舉辦小巨蛋處男秀，演出一向不戴監聽耳機的他，這次笑稱不敢「鐵齒」，花了10萬訂製人生第一副耳機，但他的耳洞、耳道都偏小，所以「不好塞」，搞笑說：「每次戴都覺得太緊了，都要塞進去一點，還要多練習。」

蕭煌奇過去不愛戴耳機，覺得戴上就會「與世隔絕」，他說：「在舞台上『聽覺』就等於是我的『視覺』，若是無法感受到整場氣氛，聽不到觀眾的回應、熱情的呼喊，會覺得好像活在自己的世界裡，感覺很恐慌。」就像他進錄音室，戴上耳機就聽不到旁人說話，也會覺得不真實。

蕭煌奇花10萬訂製監聽耳機。（記者陳奕全攝）但蕭煌奇過去常受金曲獎之邀，在小巨蛋演出，發現因為場地太大，若不戴耳機，聲音的精準度真的會慢1／3拍，這次下定決心要克服心魔去挑戰，自嘲大概會忍不住和耳機裡的導演對話，屆時也可能只戴單邊，這樣仍能享受舞台。他還自曝戴上耳機後，連唱歌方式都會不自覺改變，「不能再那麼隨性了，因為聽得太清楚，還會被自己的聲音嚇到，不斷提醒自己要減量、不要唱得太烈、不能加馬力，不能像以往那樣灑脫。」苦笑：「其實對一般歌手最不麻煩的事，對我來說卻是最麻煩的事。」

蕭煌奇練習戴耳機，自虧耳洞小不好塞。（記者陳奕全攝）因為看不到的關係，「神秘世界」演唱會台上將會設置導盲設備，升降台的走位就必需背在腦海中，蕭煌奇還躍躍欲試想要「飛高高」，「希望可以昇很高，然後自由落體下來。」他知道媽媽、經紀人會擔心，強調：「為了我的生命，我不會亂跑，會抓緊緊的啦。」

蕭煌奇也放話9月開始減肥，要朋友別約他吃晚餐，演唱會進入倒數兩個月，是否開始覺得緊張？他仍是老神在在，「我通常是前一刻才會緊繃，但上台後音樂一下馬上人來瘋，反差很大。」