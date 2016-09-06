（影音）鄧紫棋驚喜現身惹哭張芸京 臉書互相喊話愛你

鄧紫棋（右）特地飛到台北給張芸京（左）驚喜。（翻攝自鄧紫棋臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天生日兼舉辦新專輯《失敗的高歌》發表會的張芸京，原先邀請好友鄧紫棋來站台卻數度被鄧因「工作繁忙」拒絕，沒想到鄧聯合張的老闆藍又時，偷偷飛到台北驚喜現身，讓張芸京感動大噴淚。隨後鄧紫棋也在臉書發文，不但自曝自己在機場的影片，還對張芸京連3次喊話「愛你」。

鄧紫棋（右）和張芸京（左）是超級好朋友。（翻攝自鄧紫棋臉書）

鄧紫棋今天下午在臉書曝光一段影片，影片中她早上7點就到香港機場準備飛往台北，說自己要前去給好友張芸京一個驚喜，還偷偷喊話叫張要等她。之後，鄧紫棋也在臉書貼出多張和張芸京的合照，笑說張哭得那麼慘結果她自己笑得那麼開朗，這個對比實在太搞笑！還祝好友專輯大賣、越變越美，甚至連3次說「愛你」。

而張芸京也在臉文回覆說，這真的是她有史以來驚嚇度最高也最快樂的生日，除了感謝好友特地來給她驚喜，還說鄧紫棋一個人隻身飛來台北沒有人陪，讓她超級擔心。此外，張芸京也感動喊話說，因為有鄧紫棋讓她的信心跟勇敢度都破表了，甜回說自己也非常愛她。兩人的好感情也讓粉絲大噴淚，表示相當期待「京棋樂隊」再次合體。

鄧紫棋臉書全文。（翻攝自鄧紫棋臉書）

張芸京臉書全文。（翻攝自張芸京臉書）

張芸京臉書全文。（翻攝自張芸京臉書）

相關影片：（影片擷取自鄧紫棋臉書，如遭移除敬請見諒）