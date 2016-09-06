限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）鄧紫棋驚喜現身惹哭張芸京 臉書互相喊話愛你

2016/09/06 22:28

鄧紫棋（右）特地飛到台北給張芸京（左）驚喜。（翻攝自鄧紫棋臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今天生日兼舉辦新專輯《失敗的高歌》發表會的張芸京，原先邀請好友鄧紫棋來站台卻數度被鄧因「工作繁忙」拒絕，沒想到鄧聯合張的老闆藍又時，偷偷飛到台北驚喜現身，讓張芸京感動大噴淚。隨後鄧紫棋也在臉書發文，不但自曝自己在機場的影片，還對張芸京連3次喊話「愛你」。

鄧紫棋（右）和張芸京（左）是超級好朋友。（翻攝自鄧紫棋臉書）

鄧紫棋今天下午在臉書曝光一段影片，影片中她早上7點就到香港機場準備飛往台北，說自己要前去給好友張芸京一個驚喜，還偷偷喊話叫張要等她。之後，鄧紫棋也在臉書貼出多張和張芸京的合照，笑說張哭得那麼慘結果她自己笑得那麼開朗，這個對比實在太搞笑！還祝好友專輯大賣、越變越美，甚至連3次說「愛你」。

而張芸京也在臉文回覆說，這真的是她有史以來驚嚇度最高也最快樂的生日，除了感謝好友特地來給她驚喜，還說鄧紫棋一個人隻身飛來台北沒有人陪，讓她超級擔心。此外，張芸京也感動喊話說，因為有鄧紫棋讓她的信心跟勇敢度都破表了，甜回說自己也非常愛她。兩人的好感情也讓粉絲大噴淚，表示相當期待「京棋樂隊」再次合體。

鄧紫棋臉書全文。（翻攝自鄧紫棋臉書）

張芸京臉書全文。（翻攝自張芸京臉書）

張芸京臉書全文。（翻攝自張芸京臉書）

相關影片：（影片擷取自鄧紫棋臉書，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
2016/09/06 22:26
顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋 顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋
2016/09/06 17:25
假戲真做認交往 金素妍戀上李尚禹 假戲真做認交往 金素妍戀上李尚禹
2016/09/06 16:37
舒淇婚後首露臉 自承在床上.... 舒淇婚後首露臉 自承在床上....
2016/09/06 17:16
平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基 平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基
2016/09/06 15:12
（影音）驚！隋棠遭爆假面甜心排擠朱芯儀 （影音）驚！隋棠遭爆假面甜心排擠朱芯儀
2016/09/06 20:49
陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛 陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛
2016/09/06 21:43
長大了！大韓民國萬歲變身長腿小男神 長大了！大韓民國萬歲變身長腿小男神
2016/09/06 18:55
腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了 腸沾黏開刀嚇壞女友 李沛旭掉5公斤出院了
2016/09/06 21:41
陳沂痛批乃哥節目開人命玩笑 痛罵「丟臉！」 陳沂痛批乃哥節目開人命玩笑 痛罵「丟臉！」
2016/09/06 22:31
周幼婷「卸貨」倒數！藍正龍要兒子忍耐：空間小請見諒 周幼婷「卸貨」倒數！藍正龍要兒子忍耐：空間小請見諒
2016/09/06 20:37
凱特阿普頓接班人 34E辣模爆乳露點街上溜 凱特阿普頓接班人 34E辣模爆乳露點街上溜
2016/09/06 17:22
潔哥揭展場內幕 小模笑收禮物轉身丟垃圾桶 潔哥揭展場內幕 小模笑收禮物轉身丟垃圾桶
2016/09/06 18:02
（影音）陳松勇5年灌千瓶高粱 摔傷坐輪椅繼續喝 （影音）陳松勇5年灌千瓶高粱 摔傷坐輪椅繼續喝
2016/09/06 16:52
楊祐寧傳自拍照 吐槽舒淇「不要說我帥，妳有人了」 楊祐寧傳自拍照 吐槽舒淇「不要說我帥，妳有人了」
2016/09/06 17:58
要柯瑞重打被網友罵翻 陶晶瑩：不就是場娛樂秀？ 要柯瑞重打被網友罵翻 陶晶瑩：不就是場娛樂秀？
2016/09/06 23:38
徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事 徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事
2016/09/06 17:02
好貼心！52歲陳為民原來都靠這招把正妹 好貼心！52歲陳為民原來都靠這招把正妹
2016/09/06 22:48
野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔 野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔
2016/09/06 17:52
Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻 Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻
2016/09/06 20:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.