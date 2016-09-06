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《霸王別姬》製片驚傳心臟病逝 享壽62歲

2016/09/06 21:44

Donald Ranvaud（翻攝自The Hollywood Report）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英籍製片Donald Ranvaud，日前受邀前往加拿大擔任蒙特利爾影展的評審，不料昨日驚傳在加拿大的飯店內過世，享壽62歲。Ranvaud擔任監製的片子包括中國電影的經典《霸王別姬》、曾獲奧斯卡最佳外語片提名的巴西電影《中央車站》以及4項奧斯卡提名的《無法無天》等，此消息一傳出，令人不勝唏噓。

根據《The Hollywood Report》報導，蒙特利爾影展的發言人昨日證實了Donald Ranvaud過世的消息，不過他拒絕透露死因，外傳Ranvaud可能是心臟病發而猝死。另外，發言人也表示，Ranvaud同時是大家跟整個影展非常好的朋友，他們將會在典禮上表揚Ranvaud的貢獻。由於昨日同時也是蒙特利爾影展的閉幕式，影展當天眾人除了為Ranvaud默哀，也取消了得獎者的慶祝活動。

《霸王別姬》的製片是Donald Ranvaud。（翻攝自網路）

巴西電影《中央車站》也是Donald Ranvaud擔任製片的作品。（翻攝自網路）

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