指原莉乃挑老公 年收超過1千萬才要嫁

指原莉乃在節目中透露，未來挑老公希望對方年收至少超過1千萬。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕夯團「AKB48」家族人氣成員指原莉乃靠著廣告、綜藝節目荷包賺滿滿，被爆年收入高達日幣4500萬元（約台幣1400萬元），高居日本女偶像年收入No.1。吸金能力超強的她，日前她上節目被問到擇偶條件，透露希望對方年收至少1000萬日幣（約台幣300萬）起跳。

指原莉乃在節目《Momm!!》上率直表示，「結婚對象當然賺越多越好啊，年收日幣1千萬好像有點少，我只希望能吃好穿好」，希望對方1年至少能賺千萬。事實上，一般日本男性年收約日幣450萬左右（約台幣140萬），指原的要求也讓不少男性望塵莫及。

此外，「NMB48」團員藤江麗奈今下午在台舉辦記者會，宣布接拍台日合作驚悚片《恐怖的中身》，飾演嫁來台灣的日本媳婦。她今受訪時透露，平常最愛看懸疑片和鬼片，膽子不小的她，卻很討厭去鬼屋，「鬼屋裡面常常都有奇怪的味道，感覺很不舒服」。她透露從沒遇過鬼，聽說驚悚片拍攝現場常會有靈異故事，會預先做好心理準備，該片預計11月在台拍攝，明年中上映。

藤江麗奈（左二）今登台舉辦記者會，宣布接拍台日合作驚悚片《恐怖的中身》。（記者粘湘婉攝）