MAN味不足 唐禹哲體驗鬼屋受驚

唐禹哲雖自稱喜歡玩恐怖的東西，卻在體驗鬼屋後被嚇到許多次。（香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣藝人唐禹哲成為香港海洋公園「哈囉喂全日祭」的鬼屋代言人，唐禹哲一開始信誓旦旦地稱很很喜歡玩恐怖的東西，在親自體驗鬼屋後，笑稱自己被嚇到很多次，幸好沒有被拍到。

據香港媒體報導，談到成為首位代言鬼屋的藝人，唐禹哲表示有點不敢相信，但覺得這項工作很酷，他表示自己很喜歡吸血鬼的形象，談到體驗鬼屋，他說：「當時我走第一個，因為我很喜歡玩恐怖的東西，但我真的被嚇倒，幸好沒有人拍到，不然會很丟臉。」他笑稱沒想到帶女生去玩鬼屋，免得自己顯得不夠man，但他曾經帶過媽媽及姊姊玩鬼屋，逼不得已要逞強行先，最終媽媽和妹妹衝出出口離開，他反而要追著她們跑出去。

唐禹哲成為首為代言鬼屋的藝人。（香港星島日報提供）

唐禹哲受訪時也提到未來希望能參與鬼片的拍攝，他笑說：「之前拍的都不是嚇人的，所以我特別想嘗試似《Walking Dead》、《殭屍》之類的恐怖片，演出情緒的氛圍。」

另外，唐禹哲明日將到中國長沙拍攝新戲《我們的少年時代》，飾演TFBOYS的老師，在劇中演25歲的老師。談到中國有意打壓藝人片酬過高的問題，唐禹哲表示沒有被減片酬，自己沒受到影響。

唐禹哲表示希望未來能接拍較為恐怖的驚悚片。（香港明報提供）