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梁詠琪巡迴後生子 嘆文化不該向「錢」看

2016/09/06 21:02

梁詠琪對於文化遺產在時代變遷為「錢」景而拆除感到可惜。（香港星島日報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手梁詠琪今日出席「梅夫人婦女會百週年歷史照片展」活動，她認為照片中可以見證香港這100年來的轉變，也感慨時代變遷卻讓有價值的文化遺產無形中走入歷史。梁詠琪也提到自己將再有生育的計畫，希望能為女兒添個弟妹。

梁詠琪（左）表示，部分殖民地色彩的建築物非常浪漫及有港人情懷。（香港星島日報提供）

據香港媒體報導，梁詠琪看到展出中的照片，表示部分殖民地色彩的建築物非常浪漫及有港人情懷，特別是半山區位於衛城道的牆壁，因為家就住半山每天出門都會經過衛城道，特別讓她想起《阿飛正傳》，也想起劉德華穿上軍裝在巡邏的深刻一幕。梁詠琪再舉例皇后碼頭被拆，直言：「當然可惜，好多事不應該只向錢看，很多文化建築的情懷，多多錢都買不到。」

梁詠琪也提到日前在台灣舉辦演唱會，透露之後會回去生小孩，讓大家再她回來之前不要忘記她。「其實都是給大家一個心理準備，完全巡迴演出後我可能會準備多生一個！」她也表示生男生女都可以，就是想多生一個小孩陪女兒。

梁詠琪預計巡迴演唱會後拼生小孩，替女兒找個玩伴。（香港星島日報提供）

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