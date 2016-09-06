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（影音）驚！隋棠遭爆假面甜心排擠朱芯儀

2016/09/06 20:49

隨棠（左）驚傳曾聯合《犀利人妻》其他演員排擠朱芯儀（右）。（合成圖，翻攝自隋棠、朱芯儀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕上個月26日，有名網友在PTT發文，標題聳動打說「隋棠的條件這麼棒，為什麼姚元浩會分手」？並在內文論述包括《犀利人妻》的名模幫集體排擠朱芯儀、隋棠故意走光以及自導自演等，引發網友熱議。

隋棠（中）曾被爆刪朱芯儀在《犀利人妻》電影版中的戲份。（翻攝自犀利人妻最終回臉書）

內文一開頭，網友提到《犀利人妻》劇組某次出席活動時，由於朱芯儀先被經紀人安排去別的地方接受訪問，後來回到《犀利人妻》採訪現場後被誤會遲到，而李沛旭還說：「芯儀姐請坐」讓位給她。後來朱芯儀上節目疑似提到這段，表示自己過去跟李就有點過節，因此李是故意挖坑給她跳。

影片當中可見，朱芯儀在受訪時，現場氣氛超級尷尬，坐在一旁的隋棠跟蔡淑臻還自顧自地交頭接耳。事實上，之前已經不只1次傳出《犀利人妻》中的「名模幫」隋棠、李沛旭和蔡淑臻等人集體排擠朱芯儀，而隨棠疑似被爆出在片場耍大牌、改朱芯儀戲份的新聞也時有所聞。

王心凌（右）因為被爆是姚元浩（左）和隋棠的小三而遭受罵名。（合成圖，翻攝自姚元浩、王心凌臉書）

此外，網友還貼出一段擷取自《康熙來了》的影片，直指是在講隋棠。影片中記者表示某位作品相當精彩的女演員，每次只要爆出大消息，過幾天就會有活動，疑似是自己故意放消息，且記者證實該演員是字數不多的女星。後來另一名記者也爆料，該女演員明明經驗老到，卻曾經在大型頒獎典禮的紅毯上讓神祕三角洲走光，疑似是刻意搏版面。

除了以上事件，該網友也整理出如隋棠預言早產的懷孕疑點，以及明明已分手卻還跟姚元浩吃飯，讓王心凌無辜背「小三」罵名後，又說出「美工刀」言論讓自己的大器傳為佳話等「假面甜心」的事件。許多網友看了以後，驚覺自己錯怪王心凌，但還是覺得隨棠的兒子Max很可愛，也有人認為這些不足以構成證據指控隨棠，替隋棠抱不平。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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