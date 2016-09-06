（影音）謝和弦被「催生」辣妻羞：都沒問我有沒有空

謝和弦（右）和老婆Keanna感情甜蜜。（翻攝自Keanna臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦（阿扣）和圈外混血女友Keanna愛情長跑4年多，今年5月宣布結婚，受到各界祝福；今天Keanna在臉書直播問與答，粉絲關心起夫妻倆「做人進度」，沒想到謝和弦竟大方回：「等一下回家就生！」



謝和弦在直播中有問必答。（合成圖，擷取自Keanna臉書）

Keanna今天晚上在臉書直播夫妻倆吃冰約會，並開放粉絲問問題，有粉絲問兩人何時要生小孩，謝和弦一聽馬上大方回應：「等一下吃完冰回家就生！」讓Keanna害羞地說：「你在約我要問我有沒有空啊！」他還對鏡頭親了老婆一下，夫妻倆甜蜜互動羨煞眾人。而直播到一半謝和弦問老婆有多少人在看，她回答：「1545個人。」讓他驚訝地說：「這麼多人！吃冰這麼無聊你們也要看。」真情流露的反應笑翻粉絲。

另外，值得一提的是，不少粉絲都被Keanna甜美的娃娃音吸引，頻問Keanna下次扣哥活動是什麼時候，準備到現場跟她要簽名，看來她的人氣已不輸謝和弦。

相關影片：（影片擷取自KT - Keanna Taiyh臉書，如遭移除敬請見諒）