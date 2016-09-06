Baby45度下拍戲 黃曉明鮮花探班慰妻

Angelababy（左）和鍾漢良（右）主演的古裝電視劇將於明年4月開播。（香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「Angelababy」楊穎和鍾漢良等主演的古裝電視劇《孤芳不自賞》近日殺青，Baby老公黃曉明更現身送花。拍攝時須頂著45度的高溫在攝影棚內穿著古裝拍戲，讓Baby多次中暑，Baby笑說：「我每天開工前都要鼓起勇氣，才能踏進那個棚。」

黃曉明（左2）驚喜帶花慶祝Angelababy（中）殺青第2部電視劇。（香港星島日報提供）

據香港媒體報導，《孤芳不自賞》由鞠覺亮執導，張永琛擔任總編劇，Baby在劇中飾演有勇有謀的女諸葛白聘婷，而這部也是她第二部的電視劇作品，3個月的拍攝期間，卻有2個月遇到最熱的天氣，讓她只要沒有戲分時，就會手拿著小小的電扇未自己稍稍降溫。

Angelababy（中）熱到只要休息時就會拿著小電扇消暑。（香港星島日報提供）

該劇的製片人透露：「每次拍完Baby都會認真地看回放，如果有覺得不好的地方，會和導演要求重新拍攝。」為了營造白聘婷這個驕傲又聰慧的女軍師形象，Baby私下也花費了很多的精力去研究劇本，體驗那個歷史環境下的人物特色，十分用心。劇集將在明年4月於湖南台和樂視視頻獨家播出。

Angelababy（中）熱到只要休息時就會拿著小電扇消暑。（香港星島日報提供）

Angelababy（中）熱到只要休息時就會拿著小電扇消暑。（香港星島日報提供）

Angelababy（右）古裝美麗度依然不減。（香港成報提供）