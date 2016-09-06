驚爆！吳亦凡、蕭敬騰因為這件事情打起來

吳亦凡非常熱愛籃球，私地下不論何時都可以在球場看見他的身影。（翻攝自騰訊體育）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕中國媒體《騰訊體育》即將在9月10日晚間七點，上海體育館舉行一場集結籃球圈和娛樂圈的《超級企鵝籃球名人賽》，主辦單位目前公開的球員陣容非常華麗，明星方面有吳亦凡、蕭敬騰、蔣勁夫、釋小龍、白敬亭等；球星方面則邀請了昔日NBA巨星「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady）、畢拉普斯（Chauncey Billups）、「白色巧克力」傑森威廉斯（Jason Williams）、史蒂芬馬布里（Stephon Marbury）等，就連今年中國奧運游泳冠軍小鮮肉孫揚也將參與比賽。

吳亦凡受訪表示自己的偶像是柯比。（翻攝自騰訊體育）

吳亦凡今年3月的時候才遠赴加拿大參加NBA全明星慈善名人週末夜的比賽，當時在多倫多的暴龍隊接受過一日球員專業訓練，比賽時更為加拿大隊拿下了6分7籃板的好成績。吳亦凡因此跟「T-MAC」麥葛雷迪熟識，當時他直呼，能與T-Mac並肩作戰，在球場一起打球太過癮了。

吳亦凡在多倫多曾經接受過暴龍隊一日專業球員訓練。（翻攝自騰訊體育）

但吳亦凡的偶像並不是T-Mac，而是柯比布萊恩，從中學時期就一直把柯比當作偶像般模仿，也透露以前的志向是打進國家隊，後來因為腳受傷和測骨齡身高只能長到188公分而放棄夢想。吳亦凡近日忙工作之餘，也不斷地找時間練球，保持手感。

《超級企鵝籃球名人賽》吳亦凡將對決以T-Mac為首的籃隊。（翻攝自騰訊體育） 《超級企鵝籃球名人賽》有堅強的明星陣容。（翻攝自騰訊體育）

眾所皆知蕭敬騰也是娛樂圈著名的籃球愛好者，蕭敬騰表示自己從小學時期就開始接觸籃球，雖然沒有像其他此次名人賽的其他球員有接受過專業訓練，但他比較傾向於實戰磨練技巧，並說對自己有要求。

蕭敬騰也是籃球狂熱者。（翻攝自騰訊體育）

蕭敬騰透露他最愛的球星是韋德（Dwyane Wade），但不會刻意模仿他們的技巧，認為臨場反應最重要，要不然很容易被拆穿。蕭敬騰曾在浙江理工大學與學生進行一場籃球賽，並當選那場比賽的MVP，好球技有目共睹。

蕭敬騰此次比賽與T-Mac同隊。（翻攝自騰訊體育）

蕭敬騰將與T-Mac、白色巧克力、白敬亭、孫揚、王仕鵬、邵婷、釋小龍、劉帥良、張浩然為籃隊。紅隊球員為吳亦凡、蔣勁夫、蘇醒、畢拉普斯、慈世平、馬布里、許諾、邱心志、張哲瀚、劉海寬。此次比賽集結各個明星球員，期待度令人高呼：已經破表啦！

吳亦凡將在比賽正面迎擊T-Mac。（翻攝自騰訊體育） 蕭敬騰會遇上畢拉普斯。（翻攝自騰訊體育） 小鮮肉演員蔣勁夫對戰奧運游泳冠軍孫揚。（翻攝自騰訊體育） 《超級企鵝籃球名人賽》名單。（翻攝自騰訊體育）