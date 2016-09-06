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野生潤娥現身西班牙街頭 穿著染血白洋裝赤腳狂奔

2016/09/06 17:52

潤娥目前人在西班牙巴塞隆納拍戲。（翻攝自潤娥Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「少女時代」的門面擔當潤娥，為了和池昌旭等人主演的新戲《THE K2》，近期遠赴西班牙巴塞隆納取景拍攝。日前還在社群網站開心PO文抵達西班牙的潤娥，近日竟然就被一名中國網友補捉到穿著染血白洋裝、在大街上赤腳狂奔的畫面！

潤娥被網友捕捉到穿著染血洋裝在巴塞隆納大街上奔跑。（翻攝自0sksx微博）

4日晚間，一名中國網友在微博上PO出了4張照片，表示自己從西班牙的地鐵站剛出去，就看到有一群人在拍戲，一開始只是覺得導演長得很眼熟，後來發現那個朝她跑過來的女生竟然就是「少女時代」的潤娥！

只見潤娥在照片中穿著染了鮮血的白色洋裝，赤腳在大街上奔跑，整個畫面充滿動態感，沒有拍攝時，潤娥則換上了粉色拖鞋跟工作人員溝通。事實上，潤娥在《THE K2》中飾演總統的私生女，因為從小受到過多關注而有自閉傾向，這幾張側拍照曝光後，也讓粉絲對於潤娥會如何詮釋這個角色期待度再度大增。

潤娥為了韓劇《THE K2》遠赴西班牙。（翻攝自0sksx微博）

潤娥被網友捕捉到在巴塞隆納拍戲的模樣。（翻攝自0sksx微博）

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