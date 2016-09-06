（圖多）雙面魅力！潤娥私下羞澀工作強勢

潤娥學習能力強，現在中文進步神速，已經可以用簡單語言表達意思。（VOGUE雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Girls’ Generation少女時代中心人物潤娥，在螢幕上看起來像個甜美的小女孩，但是第一次和台灣《Vouge》合作並登上封面的她，表現出來的更像是個羞澀的小女孩，略帶緊張害羞的合作人員打招呼，小鹿般清澈的眼神，就在鏡頭開拍那一瞬間，轉化成強勢魅力，舉手投足滿滿氣勢，完全掌握自己最佳鏡頭。

在粉絲見面會時，潤娥特別唱了中文歌，包含小幸運、紅豆、月亮代表我的心。（VOGUE雜誌提供）

雖然出道九年，少女時代一直保持著南韓天團氣勢，潤娥神秘的說：為了迎接少時九週年，其實她們已經有準備，但現在還是秘密，不能說出來。不過潤娥拍胸脯保證，絕對讓粉絲們有大驚喜。

在粉絲心中潤娥就是女神的代名詞，不過她覺得自己私下也只是平凡女生。（VOGUE雜誌提供）

回顧自己的演藝路，潤娥覺得最大的變化在於「工作上感覺變得更遊刃有餘」。剛開始容易緊張的潤娥就算告訴自己要放輕鬆，還是不免繃緊緊，現在他比較能輕鬆、自然面對一切。尤其現在她也開始拍電視劇，真正踏出舒適圈，感到這是個勇敢的嘗試。

潤娥喜歡和朋友一起去喝咖啡、吃美食、到處去玩，這是他放鬆心情的方式。（VOGUE雜誌提供） 沒有時間的時候，潤娥會聽音樂轉換心境，她也會隨著每天心情選擇不同曲風。（VOGUE雜誌提供）