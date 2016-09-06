鳳小岳捨酷爸改當料理達人 拿手菜是？

鳳小岳覺得愛情是沒有保存期限的，但新鮮度需要雙方維持。（《marie claire美麗佳人》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕當了爸爸之後好像變得更開朗清爽的鳳小岳，拍攝《marie claire美麗佳人》封面當天，隨便套了件T恤，一臉神清氣爽的步入攝影棚，他說：「自從有了小孩之後每天都很早起，已經習慣了。」

本身就喜歡看書的鳳小岳為了孩子，最近大量閱讀小孩教育叢書。（《marie claire美麗佳人》提供）

暖爸鳳小岳這次和「晨神」林依晨在電影《我的蛋男情人》裡頭以廚師身份談戀愛，劇組為了求浪漫還特別飛到北歐取景，不過鳳小岳開心的卻是另一件事，他透露：「我小時候第一個志願可能就是當廚師，可能十歲之前吧。」他說自己幾喜歡開火、切東西，然後把食材組合在一起，這次演個廚師阿始當然超有吸引力。鳳小岳還很得意的說自己拿手菜就是「生番茄義大利麵」，果然是個料理達人。雖然平常下廚，不過為了拍片，鳳小岳還是很犧牲，他說有天拍到凌晨四五點最後幾的鏡頭的時候，一不小心在廚房切到手，口子還蠻深，讓他覺得當廚師其實不容易。從第一部電影到現在，鳳小岳總是照著自己的步調等待最好的機會。這幾年歷經鳳小岳結婚、生子，雖然沒有奢華世紀婚禮，不過對他來說，現在的生活真的充實。