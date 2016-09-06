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和邪神交往3個月泰勒絲：不蘇胡 拒合走艾美獎紅毯

2016/09/06 16:48

泰勒絲和湯姆希德斯頓交往不到3個月就傳出感情問題多多，被外界看衰。（翻攝自Instagram）

〔記者盧家豪／綜合報導〕小天后泰勒絲和「邪神洛基」湯姆希德斯頓交往不到3個月傳情變，先是湯姆不爽泰勒絲對他呼來喚去被媒體笑是「高級應召男」，今天又傳出泰勒絲覺得跟湯姆交往很「不舒服（uncomfortable）」。

消息人士爆料泰勒絲覺得湯姆希德斯頓愛得太高調，讓她覺得「不蘇胡」。（翻攝自網路）

根據英國《每日郵報》報導，有消息人士爆料，湯姆日前邀泰勒絲一起走18號的艾美獎頒獎典禮紅毯遭拒，理由是和湯姆太喜歡公開放閃，讓泰勒絲感到不舒服，更懷疑湯姆和她交往的動機不單純。泰勒絲過去從未和任何一任男友走過紅毯，湯姆的要求讓她不禁多想對方是否只是想博新聞版面。消息人士補充，泰勒絲是獨立年輕女性，不是以「男友為天」的人。

湯姆曾在《The Hollywood Reporter》訪問說，兩人的感情絕不是作秀，在一起很開心，但於此同時《Radar Online》又報導湯姆無法忍受淪為泰勒絲身邊的「花瓶」，眾說紛紜。

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