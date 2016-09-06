聲帶長繭告假2週 圭賢21日將全面復工

圭賢將於21日全面復工。（翻攝自圭賢臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流霸主「SUPER JUNIOR」老么圭賢上月23日宣布因聲帶長繭暫停所有娛樂圈的活動，今日所屬經紀公司SM娛樂證實，若無任何意外，圭賢預計中秋節後重啟活動。

圭賢（左）21日將參將固定主持綜藝的錄影。（翻攝自《Radio Star》官網）

圭賢憑著優秀的美聲，不僅征服許多粉絲的心，讓他成為SUPER JUNIOR裡最早出個人專輯的成員，更憑著《在光化門》一曲獲得金唱片音源部門本賞獎及華鼎獎中的全球最佳男歌手獎，溫柔、療癒的嗓音讓他2010年至今接連演出了數部音樂劇。除了擁有溫柔聲線外，出色的口才和反應能力也讓他主持近5年的脫口秀《黃金漁場-Radio Star》。

圭賢（中）溫柔療癒的嗓音及生動的演技，讓他6年來接演多部音樂劇。（翻攝自圭賢臉書）

日前SM娛樂表示，圭賢因聲帶長繭需接受2至3週的治療與恢復，因此圭賢向固定主持的節目《Radio Star》告假2週。根據韓媒報導，目前由諧星梁世亨、「BTOB」成員星材與「BEAST」東雲等代班，今日SM娛樂證實電視台的相關人士的消息，表示圭賢目前正充分休息，若無任何意外會於21日參與《Radio Star》的錄影工作。

星材（左）和東雲（右）目前暫代圭賢主持位置，於7日兩人分別錄製兩集節目。（組合圖，翻攝自CECI、JAVISI）