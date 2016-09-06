徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事

徐薇（右）透露林依晨（左）17年來的暖舉。（合成圖，翻攝自徐薇臉書、marie claire）

〔娛樂頻道／綜合報導〕補教界英文名師徐薇，從事教職以來學生已經累計到約10萬名，其中不乏現正當紅的明星。之前徐薇夫婦出席「學生」林依晨的婚禮時，她就透露過林依晨不僅沒翹過一次課，還因為長得太美，一堆男同學搶著要劃位劃在她旁邊，如今徐薇又透露，其實17年來林依晨每年都會在教師節打電話給她！

徐薇（右）和陳建州（左）今日出席了《上班這黨事》的6周年活動。（記者陳奕全攝）

根據《ETtoday》報導，徐薇今天出席《上班這黨事》的活動時，表示自己過去教過的明星包括林依晨、五月天阿信和怪獸等人，不過怪獸曾經跟她坦承過自己只去過開學第一堂，之後就沒有再去了。反倒是林依晨非常認真，不僅媽媽都會坐在教室後方監督，即便是出道後也沒翹過任何一堂課，還因為外型甜美，許多男同學都偷偷拜託老師要坐在她旁邊。

此外，徐薇還說，林依晨在她的補習班待了3年，有個讓她非常印象深刻的暖舉，那就是至今每年教師節都會打電話給徐薇，祝她教師節快樂，對老師的恩情念念不忘，完全是名符其實的暖女。