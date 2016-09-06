限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事

2016/09/06 17:02

徐薇（右）透露林依晨（左）17年來的暖舉。（合成圖，翻攝自徐薇臉書、marie claire）

〔娛樂頻道／綜合報導〕補教界英文名師徐薇，從事教職以來學生已經累計到約10萬名，其中不乏現正當紅的明星。之前徐薇夫婦出席「學生」林依晨的婚禮時，她就透露過林依晨不僅沒翹過一次課，還因為長得太美，一堆男同學搶著要劃位劃在她旁邊，如今徐薇又透露，其實17年來林依晨每年都會在教師節打電話給她！

徐薇（右）和陳建州（左）今日出席了《上班這黨事》的6周年活動。（記者陳奕全攝）

根據《ETtoday》報導，徐薇今天出席《上班這黨事》的活動時，表示自己過去教過的明星包括林依晨、五月天阿信和怪獸等人，不過怪獸曾經跟她坦承過自己只去過開學第一堂，之後就沒有再去了。反倒是林依晨非常認真，不僅媽媽都會坐在教室後方監督，即便是出道後也沒翹過任何一堂課，還因為外型甜美，許多男同學都偷偷拜託老師要坐在她旁邊。

此外，徐薇還說，林依晨在她的補習班待了3年，有個讓她非常印象深刻的暖舉，那就是至今每年教師節都會打電話給徐薇，祝她教師節快樂，對老師的恩情念念不忘，完全是名符其實的暖女。

相關新聞

推薦新聞
舒淇爆密婚 華妃：看到希望，但婚姻不能將就 舒淇爆密婚 華妃：看到希望，但婚姻不能將就
2016/09/06 08:53
妻與小煜竟是國中同學 阿緯聽聞大驚：8成被... 妻與小煜竟是國中同學 阿緯聽聞大驚：8成被...
2016/09/06 09:54
舒淇婚後首露臉 自承在床上.... 舒淇婚後首露臉 自承在床上....
2016/09/06 17:16
王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
2016/09/06 11:39
（影音）張芸京哭了！正要越洋連線 鄧紫棋竄出來 （影音）張芸京哭了！正要越洋連線 鄧紫棋竄出來
2016/09/06 13:41
顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋 顏值下降？柯震東0修圖照竟滿臉細紋
2016/09/06 17:25
楊洋手滑點讚險讓戀情曝光？宋茜：善惡到頭終有報 楊洋手滑點讚險讓戀情曝光？宋茜：善惡到頭終有報
2016/09/06 12:40
李沛旭腸沾黏住院 蔡淑臻貼心伺候兩頭燒 李沛旭腸沾黏住院 蔡淑臻貼心伺候兩頭燒
2016/09/06 10:20
柯雅馨燙傷後工作全停擺 最壞打算一輩子穿長裙 柯雅馨燙傷後工作全停擺 最壞打算一輩子穿長裙
2016/09/06 15:34
平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基 平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基
2016/09/06 15:12
徐若瑄自爆上台恐懼症 一句話克服障礙 徐若瑄自爆上台恐懼症 一句話克服障礙
2016/09/06 11:12
不當義務警察了！周元將以現役兵身分入伍 不當義務警察了！周元將以現役兵身分入伍
2016/09/06 11:27
柴崎幸被舊愛嫌口臭 網友轟爆料者沒水準 柴崎幸被舊愛嫌口臭 網友轟爆料者沒水準
2016/09/06 09:34
馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞 馮媛甄亂吃藥 下場是胃穿孔17洞
2016/09/06 17:53
《屍速》首位上車女活屍 竟藏前傳動畫彩蛋！ 《屍速》首位上車女活屍 竟藏前傳動畫彩蛋！
2016/09/06 13:37
《屍速列車》在台北捷運會怎樣？插畫家畫給你看 《屍速列車》在台北捷運會怎樣？插畫家畫給你看
2016/09/06 13:13
舒淇馭夫有道 馮德倫私下享受被老婆管 舒淇馭夫有道 馮德倫私下享受被老婆管
2016/09/06 17:01
遭網路酸民揶揄 彭于晏：活在評價裡太辛苦 遭網路酸民揶揄 彭于晏：活在評價裡太辛苦
2016/09/06 10:14
揮別大頭症指控 男星重拾30年懷舊情 揮別大頭症指控 男星重拾30年懷舊情
2016/09/06 10:48
巨石強森講大道理 女兒回爸一坨便便 巨石強森講大道理 女兒回爸一坨便便
2016/09/06 14:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.