(影音)要回歸了?「綠洲合唱團」紀錄片將問世

「綠洲合唱團」是英式搖滾的經典。(翻攝自Oasis臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕「綠洲合唱團」(Oasis)是1991年成立的英國搖滾樂團,團員歷經多次重組,在1994年到1996年間達到事業高峰。然而2009年8月,由於兄弟諾爾蓋勒格(Noel Gallagher)與連恩蓋勒格(Liam Gallagher)發生爭執而正式解散,讓許多樂迷相當遺憾。如今,「綠洲合唱團」的紀錄片《Supersonic》將要登場,甚至導演還透露兩人「一定會重組」。

「綠洲合唱團」的紀錄片《Supersonic》即將問世。(翻攝自Oasis臉書)

《Supersonic》由曾在奧斯卡獲獎的艾美懷絲(Amy Winehouse)紀綠片團隊製作,紀錄了「綠洲」最輝煌的黃金3年,見證了「綠洲」如何在短時間內迅速走紅的過程。這支紀錄片不僅有蓋勒格兄弟2人的專訪,還囊括了他們的家人和工作人員的採訪,豐富度大增。而最令樂迷開心的是,導演Matt Whitecross在上周的試映會上透露,蓋勒格兄弟兩人從來就沒有說過不再聚首,因此他堅信重組一定會發生、「綠洲」一定會回歸!

事實上,英國的搖滾樂團最近紛紛颳起回歸旋風,兩周前「綠洲」也才釋出《D’You Know What I Mean?》MV的重新剪輯版本,還宣布10月7日將重發《Be Here Now》專輯,似乎為「重組」燃起一線希望。而也《Supersonic》預計於10月2日在英國上映,令不少樂迷相當期待。

相關影片:(影片擷取自YouTube,如遭移除敬請見諒)