（影音）要回歸了？「綠洲合唱團」紀錄片將問世

「綠洲合唱團」是英式搖滾的經典。（翻攝自Oasis臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「綠洲合唱團」（Oasis）是1991年成立的英國搖滾樂團，團員歷經多次重組，在1994年到1996年間達到事業高峰。然而2009年8月，由於兄弟諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）與連恩蓋勒格（Liam Gallagher）發生爭執而正式解散，讓許多樂迷相當遺憾。如今，「綠洲合唱團」的紀錄片《Supersonic》將要登場，甚至導演還透露兩人「一定會重組」。

「綠洲合唱團」的紀錄片《Supersonic》即將問世。（翻攝自Oasis臉書）

《Supersonic》由曾在奧斯卡獲獎的艾美懷絲（Amy Winehouse）紀綠片團隊製作，紀錄了「綠洲」最輝煌的黃金3年，見證了「綠洲」如何在短時間內迅速走紅的過程。這支紀錄片不僅有蓋勒格兄弟2人的專訪，還囊括了他們的家人和工作人員的採訪，豐富度大增。而最令樂迷開心的是，導演Matt Whitecross在上周的試映會上透露，蓋勒格兄弟兩人從來就沒有說過不再聚首，因此他堅信重組一定會發生、「綠洲」一定會回歸！

事實上，英國的搖滾樂團最近紛紛颳起回歸旋風，兩周前「綠洲」也才釋出《D’You Know What I Mean?》MV的重新剪輯版本，還宣布10月7日將重發《Be Here Now》專輯，似乎為「重組」燃起一線希望。而也《Supersonic》預計於10月2日在英國上映，令不少樂迷相當期待。

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