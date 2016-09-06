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（影音）SpeXial易恩剃光頭 王爺扮相被推爆

2016/09/06 15:03

SpeXial的易恩為《超級王爺》剃光頭。（可米提供）〔記者吳志偉／台北報導〕人氣男團「SpeXial」剛結束唱片宣傳，年紀最小的團員易恩立刻飛往橫店，接拍最新的網路電影《超級王爺》，開拍當天更為戲落髮，剃成光頭，昨天他在instagram分享光頭照，讓粉絲超驚豔，紛紛大讚他很適合古裝扮相。

SpeXial的易恩為《超級王爺》剃光頭，新造型獲得一致好評。（可米提供）《超級王爺》是易恩出道3年來首度挑大樑演出的戲劇，年僅19歲的他，剛接到新戲劇本知道要剃光頭時，表示：「心裡很掙扎，還不敢嘗試這樣的頭髮；有些男生可能連短一點點的頭髮都不敢試了，對我來說，是一個很大的考驗。」

SpeXial的易恩為《超級王爺》剃光頭，新造型獲得一致好評。（可米提供）回憶剃頭當天，易恩透露當時覺得很沒安全感，他說：「當下覺得自己已經調整好心態，但一剃下去，是真的有想哭的衝動，整個人有點沒自信，覺得自己變了。」隨後自我解嘲很涼快，以後不用上髮廊。當他剃完後，換上清裝上戲，直笑：「感覺蠻興奮的。」還立刻拍照傳給媽媽看，「媽媽很鼓勵我，家人也都覺得我光頭樣子還不錯。自己也慢慢覺得，好像沒有那麼差。」同時他的光頭造型也獲得工作人員一致好評。

SpeXial的易恩出道3年來首度挑大樑演出《超級王爺》。（可米提供）

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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