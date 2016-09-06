南韓動畫未演鬧哄哄 挨譙抄《神隱少女》

南韓動畫《月光宮殿》（左）被爆抄襲《神隱少女》（右）。（翻攝網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本動畫《神隱少女》出自動畫大師宮崎駿之手，優美純樸的畫風和隱喻極高的故事發展，讓它成為動畫界的經典。不過最近有一部尚未上映的南韓動畫《月光宮殿》被指抄襲《神隱少女》，讓這部動畫還未上映就引起眾人議論。

《Rocket News24》報導，《月光宮殿》描述一位13歲少女偶然闖入昌德宮的奇幻世界，在那裡與英俊的武士「元」相遇，在他的幫助下順利回家的故事。因為片中人物設定與劇情走向都與《神隱少女》極度相似，皆以小女孩作為主角，都不小心誤入奇幻的世界，同樣有一名男孩幫助小女孩，就連反派都是較年長的女性擔當，不少網友不買單，直批這根本是「山寨品」、「簡直就是神隱少女第二集！」導演金賢珠針對抄襲《神隱少女》一事表示震驚，觀眾竟然只看預告片就發表評論，他說：「觀眾看完電影就會改變他們的想法。」

南韓動畫《月光宮殿》（左）被爆抄襲《神隱少女》（右）。（翻攝網路）

《月光宮殿》將在9月7日於南韓上映，無論現在評論如何，屆時大家看到正片後就會知道，這部動畫到底有沒有抄襲《神隱少女》。

《月光宮殿》預告片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

《神隱少女》英文版預告