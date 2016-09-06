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金宇彬又要來台灣了！10月展開亞洲巡迴見面會

2016/09/06 13:58

韓流男神金宇彬10月即將展開亞洲巡迴見面會，也將3度來台會粉絲。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕外型酷帥的韓流男神金宇彬，憑夯劇《繼承者們》爆紅，最近則與秀智一起在新劇《任意依戀》中，展開一場虐戀。而在前面2年都有連續造訪台灣與粉絲見面的他，現在也宣布即將3度來台，舉辦「SPOTLIGHT」粉絲見面會，再度與台粉相會！

金宇彬在新劇《任意依戀》裡與秀智上演一場虐戀。（翻攝自推特）

金宇彬所屬社「Sidus HQ」在今天（6日）宣布，他將在10月份舉辦亞洲巡迴見面會，去與各地粉絲見面，這場巡迴的名稱則被定名為「SPOTLIGHT」，10月3日將從首爾奧林匹克公園開跑，後面則預計陸續造訪中國、日本、泰國、台灣以及香港等地。雖然確切訪台日期目前仍未確定，不過公司也透露，金宇彬為了感謝大家一直以來對他的支持與喜愛，親自策畫了整個見面會，相信到時候一定能給大家帶來不一樣的驚喜，令人相當期待。

金宇彬將自10月起，展開亞洲巡迴見面會來見各地粉絲，台灣目前也是其中一站。（翻攝自News24）

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