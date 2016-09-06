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平平告白「她是我的人」 朴寶劍打趴李準基

2016/09/06 15:12

《步步驚心：麗》（右）收視不如預期，大輸《雲畫的月光》（左）。（組合圖，翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕由李準基和IU主演的韓劇《步步驚心：麗》昨在韓播出最新一集，收視仍持續墊底，而朴寶劍主演的《雲畫的月光》收視則再創新高，不過2部劇在昨日播出當中，竟很巧合地出現同句台詞，只是沒想到同樣的一句話，收視卻是兩樣情。

昨播出的《步步驚心：麗》中，李準基為保護IU，擋下公主的鞭打。（翻攝自SBS）李準基昨在《步步》中，為保護IU飾演的解樹，不顧公主正在懲罰解樹，當場阻止公主的鞭打，最後更霸氣落下一句「她是我的人」，讓不少觀眾看得小鹿亂撞，間接宣示主權，讓一旁看戲的王子們看傻了眼。而飾演《雲畫》的男主角世子的朴寶劍，昨在劇中則是對金裕貞「女扮男裝」的內官羅溫起了疑心，正當羅溫難以啟齒之時，男二突然現身搭救，要羅溫兌現約會承諾，此時世子卻拉住羅溫的手不讓她走，並對男二說「他是我的人」。

朴寶劍昨在《雲畫的月光》中告白金裕貞。（翻攝自KBS2）同是霸氣宣示主權的告白，不過收視卻是兩樣情，《雲畫的月光》昨以19.3%的高收視率蟬連同時段冠軍，連2週打敗《步步驚心：麗》，而《步步驚心：麗》則下滑至5.7%墊底，收視持續低迷。

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