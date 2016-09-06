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女孩別把自己當張老師！小8分手嚴爵悟道

2016/09/06 14:35

小8和嚴爵分手後，重新振作充實自己。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小8」張珮瑩（現改名張允曦）和歌手嚴爵去年才認愛甚至論及婚嫁，今年6月便分手，令不少人震驚，分手之後她積極運動、改變形象充實自己，甚至連名子都改了，昨她在臉書分享對於愛情的見解，引發粉絲討論。

小8昨在臉書發文，表示在一段感情中，女生常認為自己能拯救身邊的男孩，因此浪費了自己的時間及青春，「到後來才發現真的都是自以為！對方並不需要妳的拯救！」最後還呼籲女孩們不要把自己當作張老師，要好好的珍惜能充實自己的時光，另外，她還介紹了照片中的男子，「我身邊是很棒的拳擊教練，是大男孩。」不免引起不少粉絲揣測：「他是妳的大男孩嗎？」

小8臉書全文。（翻攝自臉書）

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