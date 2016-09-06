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巨石強森講大道理 女兒回爸一坨便便

2016/09/06 14:01

巨石強森。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星巨石強森日前榮登雜誌評比吸金第一名，他去年12月與女友生下女兒Jasmine，今他上傳了與女兒的合照，透露與女兒分享人生大道理，說完之後女兒竟在他肩上便便表示回應，讓他哭笑不得。

巨石強森今在Instagram上PO出一張與女兒的合照，照片中女兒坐在他的肩上，雙手摸著他的光頭，灰色的瞳孔閃閃發光，他在文章內表示：「今天是勞動節，應該要感謝美國藍領勞工對國家付出的汗水及貢獻。」並和女兒分享了一段人生哲學，希望女兒了解工作的價值和如何得到眾人的尊重，結果話一說完，女兒馬上便便在他的肩上當作回應，讓他無奈的說：「這真是一次很好的談話。」許多粉絲看到後紛紛留言大讚：「Jasmine太可愛了！」

巨石強森把女兒扛在肩上，女兒可愛的模樣萌翻眾人。（翻攝自Instagram）

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