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甜死人！《W》李鍾碩韓孝珠「選手級之吻」曝光

2016/09/06 13:28

《W-兩個世界》劇組今曝光李鍾碩、韓孝珠最新吻戲花絮照。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕由李鍾碩、韓孝珠主演的《W-兩個世界》將於14日迎來最終回，劇組於今日公開李鍾碩與韓孝珠在車內甜蜜親吻的花絮照，劇中李鍾碩飾演的「姜哲」因失去記憶，透過漫畫《W》了解自己與韓孝珠的過去，好勝心強的「姜哲 」主動提議要在車上接吻，兩人深情一吻畫面超浪漫，而李鍾碩的「吻技」更被網友戲稱簡直就是「選手級」。

李鍾碩與韓孝珠在車上迎來劇中第6場吻戲。（翻攝自Naver）此外，在劇中一人分飾兩角，飾演韓孝珠的漫畫家父親與真兇的金義聖，昨在IG曬與李鍾碩、韓孝珠的合照，留言：「3個人有2個人死的那天（拍攝的）。」照片中李鍾碩做鬼臉皺鼻，韓孝珠被槍指著太陽穴做出驚恐表情，而金義聖則是露出令人毛骨悚然的笑容，讓網友質疑金義聖的留言很可能是預告劇情走向，猜測劇情接下來可能再度出現反轉或重置。

金義聖（右起）在IG曬與李鍾碩、韓孝珠的合照，留言：「3個人有2個人死的那天（拍攝的）」，疑似預告劇情走向。（翻攝自IG）

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