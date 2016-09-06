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暌違5年合體！黑眼豆豆重唱經典歌 拒槍枝暴力

2016/09/06 13:51

神團「黑眼豆豆」闊別5年再發慈善歌曲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國嘻哈天團黑眼豆豆（Black Eyed Peas）歌曲曲風以重節奏搭配洗腦旋律，創作了無數經典神曲，也曾獲得葛萊美「最佳流行組合大奬」殊榮，自2011年「單飛不解散」以來，不少歌迷殷殷期盼4人可以再合體。近日，黑眼豆豆突然在官方YouTube釋出新MV，以終結「槍支暴力」為訴求，邀請了多位西洋大咖一同合唱重新編曲的經典歌曲《Where Is The Love》，這也是他們5年以來首度復出的新作。

《Where Is The Love》在2003年由黑眼豆豆發表，適逢伊拉克戰爭衍生出的和平反戰歌曲，轟動一時，更一舉登上告示牌單曲榜的第8名，在今年初曾預告黑眼豆豆將計畫重回歌壇的團長Will.i.am也沒食言，面對美國嚴重的槍支暴力問題以及世界各地恐怖攻擊和戰爭，特別將這首歌改編全新版本，找來Justin Timberlake、Usher、Jessis J、ASAP Rocky、Wiz Khalifa等名人聲援，希望大家能重新正視這些問題，避免悲劇不斷重演。

新版本《#WHERESTHELOVE》目前僅在iTunes販售，單曲所得將捐給will.i.am所創立的基金會，提供各項慈善用途。

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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