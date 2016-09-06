（影音）《再見瓦城》威尼斯掌聲響！柯震東吳可熙驚到觀眾

趙德胤導演（右）的新片《再見瓦城》進軍威尼斯影展，首映大獲好評。（岸上影像及前景娛樂提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕導演趙德胤新片《再見瓦城》昨在威尼斯首映，全場座無虛席，映後掌聲不斷，男女主角柯震東和吳可熙映片中完美詮釋工人形象，映後被觀眾問：「怎麼會是這麼時尚的年輕人？」

趙德胤面對掌聲感到驚訝，直呼不知所措，表示：「很開心大家都很支持。」還大讚兩位演員表現有誠意，給99分，讓柯震東和吳可熙超樂。

柯震東和吳可熙演出《再見瓦城》，戲中形象和現實差太多，國外觀眾見到本人傻眼。（岸上影像及前景娛樂提供）柯震東和吳可熙都是第一次看到電影，吳可熙表示，看完電影想起一整年的辛苦拍攝過程，映後站起來接受四周觀眾360度的掌聲，讓她感到備受肯定，十分開心；柯震東則笑說，拍戲期間太苦，對導演太多「恨意」，但拍攝期間的訓練和折磨出來的成果，都真實呈現在大銀幕上，讓他相當感動。

映後不少觀眾好奇柯震東和吳可熙兩人怎麼從都市小孩變鄉村工人，趙德胤回答：「我要求他們不要演戲，而是真實生活在角色中。」因此才有開拍前柯震東前去泰國工廠打工、吳可熙到餐廳洗碗的「訓練」過程，兩人也雙雙表示這對進入角色很有幫助。

首映現場：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）