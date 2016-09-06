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楊洋手滑點讚險讓戀情曝光？宋茜：善惡到頭終有報

2016/09/06 12:40

南韓女團「f（x）」的中國成員宋茜（左），一直以來都被傳與小她5歲的同門中國男星楊洋（右）在大談姊弟戀中。（合成圖，翻攝自微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「f（x）」在昨天（5日）剛迎來出道7周年，不過引發熱議的卻是中國成員宋茜的緋聞，之前就在與小她5歲的當紅小鮮肉楊洋成為師姊弟後，遭疑熱戀ing，不只被發現2人關係似乎異常親近，還被多次拍到進出同家飯店、公寓，儘管「SM娛樂」與中國方面的工作室都出面否認，但謠言仍是滿天飛。楊洋在今天（6日）凌晨被發現點讚了一條粉絲發的「楊洋手機裡面都是宋茜的歌」的微博，就被認為是低調認愛的舉動，然而今天一早，緋聞男女主角則都各自發了一篇意義深長的微博，瞬間引發熱議。

宋茜（左）與楊洋（右）不只有情侶外套，先前還被抓包進出同家飯店、公寓，緋聞鬧得沸沸揚揚。（翻攝自微博）

楊洋近日因主演電視劇《微微一笑很傾城》再次受到關注，有粉絲上周就發現楊洋在劇中車子裡聽的竟是緋聞女友宋茜所屬團體「f（x）」的歌曲，就在微博發了一張截圖，並表示：「楊洋手機裡都是宋茜的歌，藍牙連接的不是車裡自帶的」，沒想到這則微博就在今天凌晨被楊洋本人點了讚，加上這條微博發文時間已經是上個月，轉發量也不高，若非特意搜尋關鍵字「楊洋、宋茜」幾乎很難找到，因此就被認為是楊洋大半夜低調認愛，馬上引發熱議。

今天凌晨楊洋被發現疑似手滑點讚了一條關於自己與宋茜的微博。（翻攝自微博）

不過，後來楊洋被發現已經取消點了該則貼文的讚，而且他在今早也發文：「身懷寶藏，總會遇見一些惡狼」，感覺是對於「手滑點讚」事件所做出的回應。巧合的是，宋茜過沒多久後，竟也在自己微博發文：「善惡到頭終有報。不是不報，時候未到。」2人這樣令人費解卻又一搭一唱的回應，就被認為是想正面澄清緋聞、不願再引發雙方粉絲的互相攻擊與被人拿來炒作所做出的舉動。

楊洋今早的微博發文被懷疑是在對「手滑點讚」事件所做出的回應。（翻攝自楊洋微博）楊洋發文不久後，宋茜也在自己的微博發了：「善惡到頭終有報。不是不報，時候未到」。（翻攝自宋茜微博）

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