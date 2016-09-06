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不當義務警察了！周元將以現役兵身分入伍

2016/09/06 11:27

周元原本將以義務警察身分入伍，不過他後來自願放棄，將以一般現役兵身分從軍去。（翻攝自Newsen）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓帥氣男星周元在去年與「第一美女」金泰希聯手演出的周間檔韓劇《龍八夷》叫好又叫座，也讓他在去年的年末頒獎典禮上拿下包含出來以來首個「年度大獎」的4個獎項，榮登4冠王，上台致詞時更是難掩激動當場落淚。9月底就要正式滿30歲的周元，現在也面臨了南韓男星最困擾的兵役問題，他先前雖然已經獲得義務警察資格，但是現在決定放棄，之後將以現役兵的身分入伍，引發熱議。

周元去年憑《龍八夷》拿下出道以來首個「年度大獎」，致詞時在台上激動落淚。（翻攝自SBS）

據《日刊體育》報導，周元在今年3月時向首爾地方警察廳遞交了「藝能特長兵」（首爾警察宣傳團）的申請，也已經合格通過，然而5日時有相關人士就透露：「周元原本計畫在今年7月時，就以義務警察的身分入伍服役，不過現在他本人希望能以現役兵身分入伍，所以已經自願放棄錄取資格。目前周元已經改以現役兵身分申請入伍，目前仍在等待確切入伍日期中，大概年底就可以得知結果。」

周元原本取得義務警察資格，也預計將在7月份就入伍，不過後來他本人打算當一般的現役兵，因此就放棄了自己的錄取資格。（翻攝自KBS）

以義務警察身分入伍，並加入「首爾警察宣傳團」的藝人，目前就有「SUPER JUNIOR」的東海、始源，以及「東方神起」的昌珉等人，他們不時要參加首爾警察宣傳團的各種宣導演說及演出，不時還會出現在明洞等熱鬧地區為市民及觀光客服務，性質類似於在2013年被廢除的「演藝兵」，是許多男星進入軍隊時的首選，也因此只要合格錄取，男星們幾乎都會直接以義務警察身分入伍服役，像周元這樣主動放棄義警資格的情況則十分罕見的。外界就推測，將接演電視劇版《我的野蠻女友》的周元，十分有可能會在完成該劇拍攝後，就直接入伍從軍去，令粉絲十分不捨。

SJ東海（左）、始源（右）與東方神起的昌珉（中），目前都是以義務警察身分入伍，並加入「首爾警察宣傳團」的成員之一。（翻攝自Instagram）周元接下來將演出電視劇《我的野蠻女友》男主角，可能會在拍完該劇後就入伍服役。（翻攝自周元Instagram）

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