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花心老公偷吃 女星整形救婚姻被虧

2016/09/06 12:33

38歲的長谷川京子近來在螢幕上的外型不如從前，近日上節目遭質疑去修修臉。（翻攝自日網）〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲日本女星長谷川京子日前上日本電視台綜藝節目《超人氣法律諮詢事務所》，在節目中大聊育兒經，分享對兒子的教育策略，但外界焦點全在她那張疑似進廠維修的臉蛋，整張臉異常緊繃，讓網友忍不住大虧「你哪位？」據悉，她是為挽救婚姻，才因此進廠變臉。

長谷川京子和過去相比整張臉變得異常緊繃。（翻攝自網路）長谷川京子與搖滾樂團「色情塗鴉」吉他手新藤晴一結婚8年，育有1子1女，但先前她老公曾被爆偷腥，遭媒體目擊打包一名皮膚白皙的年輕女子過夜，但當時雙方並未回應此事。而長谷川京子日前為新劇宣傳站台，就被網友指出臉變僵硬、不自然，週日在節目中又頂著大濃妝亮相，極為緊繃的臉蛋甚至還和女星平子理沙撞臉，慘遭網友吐槽根本是去同家整所。近來她在螢幕上的外型大不如從前，臉上多了不少歲月的痕跡，也讓網友猜測她似乎是怕老公二度偷吃，才不惜花錢回春。

長谷川京子（左）被網友虧撞臉平子理沙（右），遭諷整形失敗。（組合圖，翻攝自網路）

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