徐若瑄自爆上台恐懼症 一句話克服障礙
2016/09/06 11:12
〔娛樂頻道／綜合報導〕「Vivian」徐若瑄去年晉升為母親，產下兒子「小V寶」Dalton，她從懷孕到生產都備受注目，她在臥床期間將出道26年的心路歷程寫成書，在書中表示自己有上台恐懼症，但她堅持告訴自己：「做就對了！Never Say Never！」
徐若瑄為了生下兒子小V寶，整整臥床142天養胎，如今兒子健康長大，讓她感嘆：「不枉懷孕期間吃的苦、挨的針。」她在臥床期間將出道以來的心境寫成書，甚至在書中透露自己剛進入演藝圈時，連基本的唱歌跳舞都不會，常常同手同腳，有嚴重肢體障礙、咬字發音不清楚，但她堅持：「做就對了！Never Say Never！」肢體障礙就努力練習、發音有口音，就拿起報紙狂唸矯正，就連上台前會嚴重失眠、胃痛的「上台恐懼」，她都靠著意志力一一克服，最後她也鼓勵讀者積極面對挑戰，永不放棄。
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