遭偷拍裸女起訴 《花花公子》女郎恐坐牢半年

《花花公子》女郎丹妮麥瑟斯（右）先前在健身房偷拍一名正在洗澡的全裸女性，還以文字嘲弄對方的身材，現在對方已經出來面對並打算正式提告。（翻攝自丹妮麥瑟斯Snapchat，圖片經馬賽克處理）

〔記者陳昱均／綜合報導〕29歲《花花公子》女郎丹妮麥瑟斯（Dani Mathers）7月份在健身房運動時，竟偷拍健身房裡全裸並正在洗澡的一名平凡女子，甚至還嘲諷她的身材，這種毫不尊重他人的誇張行徑讓她被網友砲轟到不行，最後除了刪除貼文與發文、拍影片道歉外，只得將個人推特與Instagram都暫時關閉，甚至還被該間健身房下了永遠不得再進入的驅逐令。而現在，有媒體報導該名遭偷拍的女子已經出面並向洛杉磯警方報案，也就是說若女子成功提告，丹妮麥瑟斯就將面臨入獄半年的刑責。

事件爆發後，丹妮麥瑟斯馬上刪除惹議PO文，也在Snapchat上拍攝影片向大眾致歉。（合成圖，翻攝自丹妮麥瑟斯Snapchat）

據《TMZ》網站報導，全身赤裸洗澡時遭到丹妮麥瑟斯偷拍的女子，目前真實身分已經曝光，是一名70多歲的老奶奶，她對於丹妮麥瑟斯的行為相當不齒，因此希望她為自己這樣的幼稚行為付出代價，也願意進一切之力來配合洛杉磯警方的問訊及對證，好讓丹妮麥瑟斯能夠面對法律的制裁。丹妮麥瑟斯這樣隨意散布他人私密照片的行為，將被判處6個月有期徒刑，目前洛杉磯檢方已經在著手處理本案，應該很快就會得到判決結果。

丹妮麥瑟斯擁有性感火辣的曼妙曲線，但竟因此羞辱平凡人女性的身材而被狂砲轟。（翻攝自Digher）

而曾在2005年為流行樂之王麥可傑克森在孌童案中打贏官司並還他清白的律師湯姆梅瑟若（Tom Mesereau），在本案中成了丹妮麥瑟斯方面的律師，他在聽聞原告已經打算正式提出告訴後，告訴《紐約每日新聞》說：「我希望這個謠言是錯誤的」，他表示：「丹妮麥瑟斯從來就沒有打算要傷害任何人，當然也從未試圖去犯法」。然而，現在丹妮麥瑟斯已經罪證確鑿，原告也不願保持緘默，堅持要採法律途徑處理，看來即使請了知名的大律師來幫忙，可能也無法拯救丹妮麥瑟斯將入獄為自己的行為負責的命運。

過去曾為麥可傑克森（右）打贏孌童案官司的律師湯姆梅瑟若（左），這次成了丹妮麥瑟斯方面的律師。（翻攝自hlntv.com）