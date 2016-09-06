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李沛旭腸沾黏住院 蔡淑臻貼心伺候兩頭燒

2016/09/06 10:20

李沛旭近日因腸阻塞而住院，並開刀治療，目前仍在休養中。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕由模特兒出身的李沛旭近年來轉跨戲劇圈挑戰演技，演藝事業表現可圈可點，手上更握有綜藝節目《名模出任務》的主持棒，私底下熱衷健身的他，經常透過臉書與粉絲分享健身成果。不過日前他卻突然PO文表示「請容許我請假一陣子」，原來是因健康狀況出問題而進醫院治療，雖他仍持續上傳近況照，還是讓許多粉絲擔心不已。

李沛旭過去曾開刀因此在腹部留下一道疤痕。（翻攝自臉書）《中國時報》報導，李沛旭受訪時透露，因腸沾黏舊疾復發引起腸阻塞而住院，並進行開刀手術，手術後已無大礙，目前正在休養中，公司也因此安排讓他放1個月的長假能好好養病，而經過禁食6天6夜，他也在昨表示終於吃到第一口食物，並感謝媽媽煮的白米湯。他也透露，住院這幾日媽媽、弟弟輪流照顧，女友蔡淑臻更是對他放不下心，僅管拍戲再忙再累也堅持到醫院照顧他，而他也體貼蔡淑臻，怕她太過操勞，因此讓她和弟弟輪流顧一晚，兩人互相替對方著想，病痛中也讓感情變得更加緊密。

李沛旭（右）和蔡淑臻（左）交往多年，感情甜蜜。（資料照，記者潘少棠攝）

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