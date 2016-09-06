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U-KISS Eli成炫娃魔人 常與東浩交換爸爸經

2016/09/06 09:28

「U-KISS」前成員Eli（左）在6月份喜獲麟兒，現在不止成了炫娃魔人，同時也透露常跟也剛當上爸爸沒多久的前成員東浩（右）交流育兒經。（合成圖，翻攝自Eli、東浩Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男團「U-KISS」成員Eli，在去年12月時突然在自己的Instagram上PO出與妻子牽著手並戴著婚戒的照片，並向大家坦承自己其實早在2014年6月就已密婚，而且即將升格當爸，震驚各界。Eli與大他11歲的模特兒妻子，在今年6月共同迎來寶貝兒子的誕生，將兒子取名為「金民秀」（音譯），英文名則是麥可（Michael），成為奶爸後的Eli現在工作之餘，最大樂趣就是狂曬愛子萌照，成為「炫娃魔人」，並透露還有與已經離團、同樣也才升格當爸沒多久的前成員東浩聯絡，一起分享育兒經。

Eli去年底突然公開自己已經與大他11歲的模特兒女友密婚1年半，2人在今年6月迎來第一個孩子金民秀。（合成圖，翻攝自Eli Instagram）Eli現在根本成了「炫娃魔人」。（翻攝自Eli Instagram）

近期一邊忙工作、一邊學習當父親的Eli，在兒子滿月後就開始不斷在Instagram上分享與兒子的點點滴滴以及各種育嬰心得，同時也讓擁有肉嘟嘟可愛小臉的麥可跟大家打招呼，前幾天他才PO出自己幫愛兒洗澡的模樣，看起來已經十分熟練又有架式，而昨天Eli更上傳了逗弄趴著的小麥可臉頰的照片，萌翻一堆粉絲。上月30日，Eli就在節目《Video Star》上自爆現在仍常與已經離團的前成員東浩聯絡交流，東浩的愛子Asher比Eli家的麥可早出生一個月左右，2人便會互相交換育兒心得與嬰兒用品，「我們會聊到晚上有多辛苦、寶寶們喝母乳的狀況以及彼此的妻子過得如何」，當爸後的日子看起來十分甜蜜又充實。

Eli幫愛兒洗澡的模樣已經十分有架式。（翻攝自Eli Instagram）Eli日前上節目時透露常與已經退團的前成員東浩交流育兒經。（翻攝自MBC）

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