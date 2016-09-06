霍建華林心如深夜逛街 十指緊扣背影恩愛

昨晚有網友在台北街頭拍下霍建華（左）甜牽愛妻林心如背影。（翻攝自Robin Celery微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華心戀」霍建華和林心如7月底才剛舉行世紀婚禮，進而又爆出2人做人成功好消息，昨晚，有網友拍下2人深夜漫步在台北街頭背影，照片中，華心十指緊扣，盡顯恩愛。

網友「Robin Celery」透露昨晚一下班，驚見霍建華深情款款牽著愛妻林心如，漫步在台北街頭，網友寫下：「一出公司見到林心如與霍建華，我實在是裝冷靜之人，但內心好想獅吼恭喜，幸福味超滿啊！」照片中，霍建華林心如疑似出門逛夜市，2人十指緊扣，霍建華反戴帽子延續個人穿衣風格，被傳懷孕的林心如則是稍顯圓潤，甜蜜恩愛指數破表。

霍建華（右）和林心如今年7月31才在峇里島舉行世紀婚禮。（資料照，林心如工作室提供）

霍建華、林心如是在7月31日於印尼峇里島舉行世紀婚禮，8月2日則在台北舉辦歸寧宴，之後霍建華火速投入電視劇《如懿傳》拍攝工作，林心如則專心在家待產，兩人鮮有合體。昨晚2人伴著夜色牽著守，背影甜蜜，突然覺得，平淡溫馨才是最大的幸福。

網友「Robin Celery」留言見到林心如與霍建華，內心好想獅吼恭喜。（翻攝自Robin Celery微博）