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一哥纏鬥5年？蕭敬騰林俊傑私下交情好

2016/09/06 09:28

林俊傑（左）和蕭敬騰（右）私下交情不錯，還曾相約打籃球。（資料照，記者胡舜翔攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕「JJ」林俊傑和「老蕭」蕭敬騰先後在金曲獎上奪得「金曲歌王」的寶座，才華洋溢的兩人，歌唱實力有目共睹，各自擁有大批歌迷的支持，不過兩人出生背景卻不盡相同，雖被爆出疑有瑜亮情結，但其實私底下交情不錯，還曾相約打籃球。

林俊傑（左）、蕭敬騰（右）曾在第25屆金曲獎上搞笑互跪。（資料照，記者胡舜翔攝）兩位金曲歌王雖被外界盛傳多次不合，但在前年第25屆金曲獎時，蕭敬騰身為頒獎人兼上屆歌王，仍保有風度將寶座頒給JJ，甚至上演兩人搞笑互跪的戲碼，顯見兩人的好交情，也能看出兩人雖在檯面上相互競爭，但私下仍是好友。

出生自花蓮的老蕭，原在餐廳駐唱，因緣際會下參加了歌唱選秀節目的踢館單元，雄厚的歌唱實力和獨特的個人風格讓他一戰成名，2008年便加盟華納唱片。而JJ則來自新加玻，2003年就發行首張個人專輯，隔年便以《江南》迅速竄紅，人氣大增的他創作才華深得許多歌迷的心，直到2011年被簽進華納，和老蕭同台競爭，出道背景大不同卻碰巧進入同間唱片公司，兩人的演藝事業各自發展得有聲有色，才不免讓外界多做比較。

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