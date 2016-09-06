限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

兄夭折姊智障全因...焦糖哥哥曝家庭血淚

2016/09/06 08:51

焦糖哥哥轉業開餐廳，想一輩照顧姊姊。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲的「焦糖哥哥」陳嘉行在兒童台唱唱跳跳，形象正面陽光，每天溫暖的笑容背後，卻有著曲折的身世。小時候，爸爸愛喝酒、賭博甚至坐牢，父母離婚後，他一肩扛起扶養媽媽及中度智障的姊姊的責任，如今他的越南餐廳經營的有聲有色，他打算終身不婚，一輩子陪伴姊姊。

《蘋果日報》報導，「焦糖哥哥」回憶印象中的爸爸愛發酒瘋又嗜賭，還曾入獄，「他去職業賭場賭博，結果被警察抓到，媽媽去籌保釋金，記得我那時候還有去監獄看過我爸。」他還表示，原本他有個二哥，但二哥剛出生時，竟被爸爸睡著拿來墊腳而夭折，姊姊則是出生沒多久，不慎被電風扇勾到頭部重摔，5歲檢查發現中度智障，焦糖說：「那時我常跟同學嘲笑她，因為覺得很丟臉，怕被排擠。」國中之後才慢慢懂得如何與姊姊相處。

焦糖哥哥扛起照顧媽媽（中）和姊姊（左）的責任。（翻攝自臉書）

「焦糖哥哥」雖然時常面帶微笑，但也想過自己為何活著，媽媽也曾為了不想給他太大負擔，動念帶姊姊一起輕生，他表示：「對我來說，生死不是難題，生活才是最難的，萬一哪天媽媽走了，姊姊就是我的責任，如果我先走，錢也會留給她們。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

相關新聞

推薦新聞
扯！南韓「大長今」李英愛被告偷樹 扯！南韓「大長今」李英愛被告偷樹
2016/09/06 06:23
霍建華林心如深夜逛街 十指緊扣背影恩愛 霍建華林心如深夜逛街 十指緊扣背影恩愛
2016/09/06 08:15
Yuki有了新歡不要老蕭 新對象居然是金曲歌王JJ Yuki有了新歡不要老蕭 新對象居然是金曲歌王JJ
2016/09/06 06:56
孟庭麗託夢要大家放心 弟盼還公道 孟庭麗託夢要大家放心 弟盼還公道
2016/09/06 07:48
（影音）蹦奶自摸跳開陰舞挨批 女團曝背後心酸 （影音）蹦奶自摸跳開陰舞挨批 女團曝背後心酸
2016/09/06 07:22
恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！ 恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！
2016/09/06 07:26
氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角 氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角
2016/09/06 06:38
劉大尉不孤單！《屍速》孔侑苦言編劇台詞好肉麻 劉大尉不孤單！《屍速》孔侑苦言編劇台詞好肉麻
2016/09/06 07:09
蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他... 蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他...
2016/09/06 07:31
孟庭麗生前爆肝開工 職災判決重因果關係 孟庭麗生前爆肝開工 職災判決重因果關係
2016/09/06 07:26
（影音）吳亦凡范冰冰銀幕飆美 幕後戴頭盔秒落漆 （影音）吳亦凡范冰冰銀幕飆美 幕後戴頭盔秒落漆
2016/09/06 07:30
U-KISS退團再+1！AJ與公司合約8月底已到期 U-KISS退團再+1！AJ與公司合約8月底已到期
2016/09/06 07:49
要泡菜妹Juniel避高帥男 詹惟中鐵嘴說... 要泡菜妹Juniel避高帥男 詹惟中鐵嘴說...
2016/09/06 08:25
王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生 王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生
2016/09/06 06:00
謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
2016/09/06 06:00
顏正國扮兄弟 路人當真報警 顏正國扮兄弟 路人當真報警
2016/09/06 06:00
戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚 戲裡嫁過 49歲天海祐希戲外不婚
2016/09/06 06:00
韋汝出任務 險遭金剛出賣 韋汝出任務 險遭金剛出賣
2016/09/06 06:00
舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
2016/09/06 06:00
日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳 日人氣男團驚爆雜交 搞大少女肚子不認帳
2016/09/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.