兄夭折姊智障全因...焦糖哥哥曝家庭血淚

焦糖哥哥轉業開餐廳，想一輩照顧姊姊。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲的「焦糖哥哥」陳嘉行在兒童台唱唱跳跳，形象正面陽光，每天溫暖的笑容背後，卻有著曲折的身世。小時候，爸爸愛喝酒、賭博甚至坐牢，父母離婚後，他一肩扛起扶養媽媽及中度智障的姊姊的責任，如今他的越南餐廳經營的有聲有色，他打算終身不婚，一輩子陪伴姊姊。

《蘋果日報》報導，「焦糖哥哥」回憶印象中的爸爸愛發酒瘋又嗜賭，還曾入獄，「他去職業賭場賭博，結果被警察抓到，媽媽去籌保釋金，記得我那時候還有去監獄看過我爸。」他還表示，原本他有個二哥，但二哥剛出生時，竟被爸爸睡著拿來墊腳而夭折，姊姊則是出生沒多久，不慎被電風扇勾到頭部重摔，5歲檢查發現中度智障，焦糖說：「那時我常跟同學嘲笑她，因為覺得很丟臉，怕被排擠。」國中之後才慢慢懂得如何與姊姊相處。

焦糖哥哥扛起照顧媽媽（中）和姊姊（左）的責任。（翻攝自臉書）

「焦糖哥哥」雖然時常面帶微笑，但也想過自己為何活著，媽媽也曾為了不想給他太大負擔，動念帶姊姊一起輕生，他表示：「對我來說，生死不是難題，生活才是最難的，萬一哪天媽媽走了，姊姊就是我的責任，如果我先走，錢也會留給她們。」

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