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氧氣美女熱衷公益 20歲拍廣告嶄露頭角

2016/09/06 06:38

李英愛日前才帶著龍鳳胎兒女拍攝雜誌封面，幸福模樣令人稱羨。（翻攝自《JLOOK》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「氧氣美女」李英愛因遭人控告偷樹、涼亭及路燈，昨南韓法院判決對方誣告罪成，還李英愛清白。13年前李英愛主演古裝韓劇《大長今》在全亞洲紅到發紫，卻在2009年事業巔峰時步入婚姻，婚後李英愛淡出螢光幕，專心相夫教子，近期復出接拍新戲《師任堂，光的日記》，受到外界高度矚目。

日前李英愛透過經紀公司表示：「以往忙於演藝事業，結婚生子又養育孩子，身體心裡有了很大變化。」近期她接拍新戲《師任堂》即將在10月開播，不久前主演的《師任堂，光的日記》也大獲好評。

李英愛復出拍攝新戲《師任堂，光的日記》，即將在今年10月開播。（韓聯社）

據調查，李英愛早年在漢陽大學學習德文時開始擔任廣告模特，獲得「氧氣美女」封號。20歲時，她因拍攝化妝品廣告迅速走紅，踏入演藝圈先後拍攝《愛情與婚姻》、《醫家兄弟》、《羅曼史》、《最愛是誰》、《火花》等電視劇，躍升為南韓一線女星。

除了演藝生涯，李英愛也熱衷慈善活動，1997年，她到非洲衣索比亞擔任非政府組織親善大使，體會到非洲兒童貧困和痛楚，遂在2001年出版自傳《最特別的愛》，把多年來善心經歷寫在書裡，該書的出版收入，李英愛更全數捐給慈善機構，在她身上，看到了人美心更美的道理。

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