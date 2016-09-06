劉大尉不孤單！《屍速》孔侑苦言編劇台詞好肉麻
2016/09/06 07:09
孔侑重現《屍速列車》劇照的經典回頭pose。（翻攝自網路）〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓男星孔侑今年一連推出《關不住的誘惑》、《屍速列車》、《密探》3部電影，又被夯劇《太陽的後裔》編劇金恩淑相中，年底將以新劇《鬼怪》暌違3年重返螢光幕，讓2016年也被稱為是「孔侑年」，但他日前受訪時卻自爆對於新戲感到很苦惱，「要怎麼樣消化這些台詞才不會讓觀眾感到肉麻」，讓網友忍不住揶揄：「劉大尉你不孤單！」
孔侑（上圖左二）日前參加新劇《鬼怪》的劇本試讀會，左起為同劇演員劉仁娜、金高恩、陸性材、李棟旭。（翻攝自網路）孔侑在新片《屍速列車》變身「最強老爸」man味爆表，而在新作《鬼怪》中他恢復「單身」和小他12歲的金高恩談情，同樣備受期待。不過，由於金恩淑編劇以擅長打造浪漫羅曼史聞名，更曾創造出多句經典台詞，但對演員來說卻也是不小的負擔，就連男神宋仲基都曾表示對於過度肉麻的台詞感到「尷尬又苦惱」，而日前才舉行完劇本試讀會的孔侑也透露：「我一直不斷地在思考，要怎麼樣消化這些台詞才不會讓觀眾感到肉麻。」沒想到卻被導演被導演吐槽「想太多」，要他放輕鬆演就好，甚至還因看不懂劇本，只敢偷偷私下問同劇演員李棟旭，就怕傷了編劇的心，可愛的反應令粉絲直呼簡直就是「反差萌」。
宋康昊（左二）、孔侑（左三）主演的《密探》將代表南韓角逐奧斯卡外語片。（翻攝自網路）宋仲基（左）在《太陽的後裔》調情宋慧喬，但他對於劇中的肉麻台詞也曾表示感到「尷尬又苦惱」。（資料照，東森戲劇台&太陽的後裔文化產業專門公司，NEW 提供）
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