43歲賢妻篠原涼子 夜會男星爆假戲真做

篠原涼子和江口洋介合作日劇《熟女正青春》，一度被誤會來電假戲真做。（衛視中文台提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕43歲女星篠原涼子先前為照顧大她23歲的癌夫市村正親，暫離螢光幕兩年，日前以日劇《熟女正青春》宣布回歸，搭檔性格男星江口洋介演出歡喜冤家，2人在戲中默契絕佳，戲外也爆私會，一度傳出過從甚密鬧緋聞。

篠原涼子年過40，依舊散發熟女魅力，性感身材更獲內衣廠商青睞當起代言人，日前她獲邀拍攝女性雜誌封面，透露自己保養身材的小撇步，表示過了40歲代謝變慢，為了加速新陳代謝，她從去年就開始上岩盤瑜珈，飲食方面也有訣竅，少吃米飯和義大利麵等澱粉類食物，並且每餐都從蔬菜開始吃起，運動、飲食雙管齊下，成功減下3公斤。

篠原涼子（右）在日劇《熟女正青春》中演活年過40卻依舊小姑獨處的女強人。（衛視中文台提供）此外，篠原涼子在戲中與江口洋介從互看兩相厭、水火不容，到最後卻發現彼此正是最適合自己的另一半，2人對戲火花不斷，好默契也一度傳出假戲真做，被爆深夜相約在烤肉店聊天，還有不少親暱舉動。事後也傳出，篠原涼子是因為欣賞江口洋介的演技，才趁著每月一兩次的自由時間，約他出來切磋演技。

先前篠原涼子為陪老公抗癌，近2年沒接戲，夫婦倆的好友私下透露，市村與病魔搏鬥的期間，剛好也是長子參加小學入學考試的時候，涼子除了廣告跟雜誌的拍攝工作之外，幾乎全心照顧生病的先生和2名孩子，將重心全放在家庭上，完全是個稱職的好妻子。《熟女正青春》8日起起週一至週五晚間9點到11點，在衛視中文台每晚連播2集。