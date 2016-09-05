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台中歌劇院漏水 文化部要求月底前擬定因應措施

2016/09/05 22:52

台中市府7月25日慎重將台中國家歌劇院捐贈給文化部，26日歌劇院啟用試營運。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕上月底熱鬧舉辦捐贈儀式並展開試營運的「台中國家歌劇院」，本月3日就傳出5樓天花板出現水漬、漏水的消息，文化部今日表示，已要求台中歌劇院查明，相關設計排水功能是否有加強必要，並擬定改善對策，一切因應措施都要在試營運期間應完成規畫。

命途多舛的台中歌劇院，原本是台灣省政府計畫建設的「國立台灣音樂藝術中心」，但因精省、財政考量等因素變更規畫，成為以戲劇表演為主的地方層級文化設施，2003年6月，行政院文化建設委員會（文化部前身）核定了台灣市政府提出的「台中國家歌劇院興建計畫書」，並補助一半興建經費。

歌劇院天花板漏水出現明顯水漬。（黃馨慧提供）

耗資43餘億的台中歌劇院，歷經十餘年施工、驗收、測試，在上月25日由台中市政府正式捐贈予文化部，納入文化部主管的行政法人「國家表演藝術中心」，成為繼1987年國家兩廳院落成啟用後，第二座開幕的國家級表演場館。

由於台中歌劇院預定於本月30日正式開幕，邀請函已發出，開幕節目亦已確定──由西班牙拉夫拉前衛劇團、國家交響樂團（NSO）音樂總監、名指揮家呂紹嘉率NSO聯手獻演的華格納歌劇《尼貝龍指環》系列首部曲《萊茵黃金》，也就是說，依文化部要求，台中歌劇院需要月底前因應措施，確保漏水問題能妥善解決。

歌劇院再傳漏水，市議員黃馨慧與李中現勘，批中市府急丟「燙手山芋」。（黃馨慧提供）

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