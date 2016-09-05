牛郎吸光星媽遺產 星二代AV初體驗10月登場

坂口杏里過去曾拍攝性感寫真，今傳出將轉行當AV女優，預計10月出道。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕25歲日本女星坂口杏里過去追隨母親坂口良子腳步，進入演藝圈打拚近8年，經常在各大節目當來賓亮相。她過去曾因爆瘦、整容成為話題女王，今卻傳出將轉行當AV女優，預計秋天出道，讓外界相當驚訝。有日媒踢爆她之所以拍AV，是因為與諧星男友分手後，耐不住寂寞流連牛郎店，大筆開銷讓她欠下近500萬日幣（約台幣150萬元）的債務，不得已只好選擇下海拍AV還債。

坂口杏里（右）過去曾和大15歲的光頭諧星小峠英二交往，留下親密合照。（翻攝自網路）

據《週刊女性》報導，坂口杏里個性相當怕寂寞，過去就曾流連牛郎店尋求安慰，和大15歲的光頭諧星小峠英二交往後，曾一度離開牛郎店，但2人分手後她又故態復萌，不僅成為常客外，還愛上東京新宿的某位牛郎K男。據傳K男外貌與男星坂口健太郎十分相似，杏里不僅常將K男帶出場，還多次在外約會、去K男家作客等，對於這段關係相當認真。

據傳坂口良子（左）過世前曾留下大筆遺產給孩子，坂口杏里卻因沉迷於牛郎店將母親留下的錢全花光。（翻攝自網路）

杏里的母親在3年前過世，雖留下數千萬日幣的遺產給小孩，但杏里全拿去花在牛郎身上，據傳她因此欠下500萬日幣債務，1個月前更向朋友開口「借我10萬元」，似乎金錢壓力不小。AV業者表示，杏里目前身心狀態相當不穩定，說服她轉行當AV並不是難事，更透露：「一般來說AV女優，拍片可以拿到7成左右的片酬，當初跟她開價1.2億日幣到1.4億日幣（約台幣3600至4200萬元）之間，而她本人首次下海的出道作，可以拿到大約2000萬元（約台幣600萬元），雖然比行情還低，但她可能想還債，就答應了。」報導中指出，杏里的AV出道作，已經在8月拍攝完畢，預計9月中旬在週刊雜誌曝光性感寫真照，10月1日正式發售。