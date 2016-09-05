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郭子踩13公分跟鞋開唱 憶鳳飛飛曾搶他麥克風

2016/09/05 21:34

郭子將踩13公分高跟鞋開唱。（祈菩行文化）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「郭子」郭蘅祈11月要開唱，演唱會將全數演唱如鳳飛飛、翁倩玉等女歌手的經典歌曲，為了符合演唱會的「女性」主題，他打算穿上13公分的高跟鞋，營造英挺混雜陰柔的風格。郭子曾在舞台劇反串女生，也曾穿著高跟鞋走動，甚至挑戰穿著高跟鞋翻跟斗、奔跑，但他笑說自己太久沒穿，因此拍照前還是有在家裡穿著高跟鞋重新溫習。但他不想弄成「扮裝皇后」fu，因此屆時除了穿高跟鞋，不會有其他的打扮。

郭子曾擔任鳳飛飛巡演導演。（祈菩行文化）

郭子近日推出翻唱專輯，翻唱鳳飛飛、歐陽菲菲、黃鶯鶯等女歌手的歌曲，演唱會除了唱新專輯的歌，他將鳳飛飛的許多歌曲做成組曲，並蒐集粉絲和鳳飛飛的合照後製成影像在演唱會播放，向心中永遠的偶像致敬。

郭子將配合演唱會主題穿高跟鞋開唱。（祈菩行文化）

他曾擔任鳳飛飛巡迴演唱會導演，回憶當時2人合作的點滴，郭子大讚鳳飛飛從不遲到，以往他和合作歌手要彩排時，對方常常會晚到，總由郭子上場「幫忙」彩排，某次鳳飛飛晚到3分鐘，郭子上台拿著麥克風正準備要大秀歌喉時，鳳飛飛突然上台一把拿走麥克風，直接開始彩排，從此以後鳳飛飛都會提早到場，讓他相當敬佩，「她對自己要求很高，而且每一件事都希望是親力親為！」但他心中也覺得小小可惜，沒能有機會在鳳飛飛面前獻唱。

郭子將在11月12、13日於ATT SHOW BOX開唱，門票明天中午開賣，詳洽年代售票、全台便利商店。

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