《上班這黨事》開直播！ 韋汝帶香港禮物送觀眾

韋汝（右）到香港出外景，金剛帶她光臨中環有名的甜點店。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕TVBS《上班這黨事》播出至今即將邁入6周年，主持人黑人開玩笑說：「現在有節目做超過6天就該偷笑了，更何況是6年！」為感謝觀眾們多年來的支持，《上班這黨事》將在6日（二）晚上11點直播節目中，大手筆送出總價值破百萬的多項好禮。

韋汝（右）到香港出外景，金剛帶她光臨中環有名的甜點店。（TVBS提供）

主持人徐薇和黑人特別在事前指派小天使韋汝出任務，除了送出海島雙人機票，黑人特別安排了「巨星」好友金剛在香港迎接韋汝，和金剛有多年交情的韋汝一見面馬上吐槽：「你在香港發展這麼好，難怪都不回台灣了啦！」金剛聽了趕緊澄清自己忙著拍戲跟錄節目，實在擠不出時間，但他也承諾：「有機會一定去上節目，畢竟《上班這黨事》做到20年沒有問題！」

韋汝（右）到香港出外景，金剛帶她光臨中環有名的甜點店。（TVBS提供）

金剛帶韋汝光臨香港中環有名的甜點店，推薦現在最夯、就算排隊還可能買不到的餅乾，要當作明天（6日）LIVE直播時送給觀眾的大禮，且為了維持餅乾新鮮度，在韋汝回台灣的前一刻，金剛才會將熱騰騰的餅乾送到她手上。

韋汝（右）到香港出外景，金剛帶她光臨中環有名的甜點店。（TVBS提供）

明晚11點《上班這黨事》將採用觀眾CALL IN的方式送出許多超值獎品，小天使韋汝將繼續在香港為大家爭取更多意想不到的禮物，更多節目訊息都在《上班這黨事》粉絲團，陪觀眾們度過美好中秋節。