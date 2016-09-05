小煜紅娘當上癮 趁威廉情傷硬塞小甜甜

威廉（左起）、阿緯、小煜、那維勳（右起）、小甜甜、納豆參加曾國城、嚴立婷主持的《一袋女王》。（衛視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕衛視中文台《一袋女王》明天（6日）晚間11點，阿緯、小煜、威廉、納豆、小甜甜節目上互揭瘡疤不手軟。

小甜甜爆料之前跟小煜住在同一棟大樓，感情好到有密碼可以進彼此家門，而幫阿緯介紹老婆的小煜當紅娘當上癮，一直表示威廉戀情剛結束，在療傷中，要她可以趁虛而入，還洩漏行程幫忙牽紅線，威廉大笑：「難怪有陣子小煜很積極叫我搬過去他們那棟。」

納豆（右）、小甜甜參加《一袋女王》。（衛視提供）

阿緯則是為了餐廳開業，希望小甜甜帶好友莎莎來站台，利用威廉當誘因，誇下海口說：「想要威廉什麼，我都可以處理。」全場笑翻，直指阿緯「賣友求莎」。

小甜甜當天還虧納豆是大家公認的凱子，某次潘瑋柏約唱KTV，阿Ken找來跟潘瑋柏不是很熟的納豆，但那天剛好納豆已經在前一攤喝了有點茫，抵達KTV就陷入沉睡，結果一覺醒來人去樓空，被服務生叫醒起來埋單。

威廉（右起）、阿緯、小煜參加《一袋女王》。（衛視提供） 小甜甜（右）在《一袋女王》節目上爆料，和威廉被送作堆。（衛視提供）