（影音）蹦奶自摸跳開陰舞挨批 女團曝背後心酸

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓性感女團「Stellar」近期推出新歌《Crying》回歸歌壇，有別以往的鹹濕路線改走健康美形象，成員們日前受訪時談到先前因《Marionette》MV尺度過激，挨轟像在拍「AV」，心酸表示：「如果走其它路線，專輯就賣不好，也不會被注意。」吐露演藝圈競爭激烈，為了吸引大眾眼光，不惜遊走尺度邊緣的背後原因。

「Stellar」前年在《Marionette》MV穿超高衩透膚絲襪，露奶自摸、深蹲搖屁股大跳「開陰舞」，煽情的舞蹈動作令人看了血脈賁張，MV中甚至還有團員喝牛奶流到胸部等充滿性暗示的畫面，引起網友熱烈討論。「Stellar」透露，當初為了消化《Marionette》的性感形象，團員們都感到很吃力，也覺得很負擔，「但如果走其它路線，專輯就賣不好，也不會被注意，對於只被大眾視為賣弄色情的孩子感到很難過。」而成員們對於現在偶像倍出，若休息太久就會被遺忘的現況表示，與其在家裡休息感到憂鬱，寧願過得辛苦些，笑說：「站在舞台上就是我們覺得最幸福的時候。」

Stellar- 《Marionette》MV：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）