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（影音）吳亦凡范冰冰銀幕飆美 幕後戴頭盔秒落漆

2016/09/06 07:30

吳亦凡飾演七度王爵「銀塵」。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕由《小時代》導演郭敬明最新力作，集結中港台大咖演出的魔幻電影《爵跡》，使用電腦3D真人掃描系統，將真人1：1的數據轉到螢幕上，精確到連毛孔都可以詳細紀錄。電影即將9月底在中國上映。

范冰冰飾演五度王爵「鬼山蓮泉」。（翻攝自微博）

改編自郭敬明同名小說《爵跡》，電影將以全真人CG呈現，是一部大型魔幻動作片、採用IMAX3D呈現大螢幕。由吳亦凡、范冰冰、楊冪、郭采潔、陳學冬、陳偉霆、李治廷、王源、林允、汪鐸、嚴屹寬、郭敬明、吳映潔、方力申聯合主演。

吳亦凡在電影裡面的角色走「高冷」路線。（翻攝自微博）

劇情描述了「王爵」與「使徒」的故事，王爵與使徒之間有著不可分割的緊密關係，使徒為王爵的繼承者，他們為了捍衛榮譽、守護王爵、爭奪權力引爆了奧汀大陸的秘密。

陳學冬飾演銀塵的七度使徒「麒零」。（翻攝自微博）

今日劇組發布了一系列電影劇照，主角們個個顏值高入天，可以發現使用了CG技術呈現後的角色都已經接近真人的五官和表情，與先前公布的過於失真的造型有很大的不同。而且特別表示，由IMAX所呈現的超寬幅奇幻之土全景可以看得非常清楚。

「麒零」最後會繼承七度王爵的位子。（翻攝自微博）陳偉霆飾演「幽冥」。（翻攝自微博）郭采潔飾演「特蕾婭」。（翻攝自微博）TFBOYS的王源飾演「蒼白少年」白銀祭司之一。（翻攝自微博）

演員在拍攝花絮裡面提到，拍片的時候全靠想像，特別是還要穿著電腦識別的衣服，戴著頭盔，臉上畫滿點點，以供電腦紀錄他們的表情。動作戲時，還要注意不能打到頭盔上的攝影機，而當看到其他演員也都一樣的神秘裝扮時，就會跟他們一起當神精病，一起演，可以完全地投入。

吳亦凡在片場必需戴頭盔、穿識別服，特別是臉上還要畫點點。（翻攝自微博）范冰冰幕後拍戲其實帶著頭盔與穿著萬般神祕的服裝，一點也不美還很像神精病。（翻攝自微博）陳偉霆最近成為小S的「新歡」。（翻攝自微博）

《爵跡》電影預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

《爵跡》拍攝花絮：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。

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