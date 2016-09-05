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（影片）《屍速列車》前傳將上映 導演10月來台分享創作理念

2016/09/05 20:51

《屍速列車》成為台灣影史上的韓片票房冠軍。（車庫娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由孔侑和馬東石主演、延尚浩執導的南韓災難片《屍速列車》，在台上映3日已破億票房，登上台灣影史上非好萊塢電影中首周票房第3名。而10月該部電影導演延尚浩將來台分享殭屍系列電影的創作理念。

《屍速列車》不僅是亞洲少見以「活屍」作為主題的作品，故事內容節奏緊湊刺激，更藉由演員精湛的演技將親情、友情和愛情刻畫十分細膩，讓人深陷於劇情之中。該片也成為台灣影史上的韓片票房冠軍。

該片在南韓命名為《釜山行》，是指一班開往釜山的列車，據韓媒報導，該部電影的前傳動畫《原點：首爾車站 （서울역）》，將於下月13日在台中國際動畫影展進行首映，並於下月21日在電影院上映，而導演也將來到台灣與影迷分享創作理念。

《起源：首爾車站》和《屍速列車》的導演延尚浩將於下月來台。（翻攝自TV Daily）

《起源：首爾車站》是2015年在法國戛纳電影節率先播放，並於2016年在全球上映的動畫，由電影《7號房的禮物》的柳承龍、電影韓版《重返20歲》的沈恩敬、電視劇《岬童夷》的李準擔任劇中角色的配音，藉由「聲音」來展現他們的演技。

李准（左起）、沈恩敬、柳承龍為動畫《起源：首爾車站》配音。（翻攝自SPORTSCHOSUN）

而該部動畫其實是描述發生在《釜山行》前一晚的故事，喪屍病毒從首爾站開始迅速散播，而首當其衝的街友變成喪屍軍團讓全城淪陷，為了還債被迫下海的離家出走少女和僅存的街友才意識到無處可去，只好拔腿逃到一棟大樓裡，卻還是被政府和警察視為攻擊對象。影片中可見首爾站充滿了絕望與混亂，而透過這樣的劇情，諷刺社會的陰暗面以及當權者毫無慈悲的暴力行動。

《起源：首爾車站》海報，將於台灣10月21上映。（翻攝自網路）

《起源：首爾車站》預告片（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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