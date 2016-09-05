「洪荒姐」傅園慧榮登男神收割機 竟被楊洋要泳褲

楊洋（左）和傅園慧（右）在微博上的對話引氣熱議。（合成圖，翻攝自楊洋、傅園慧微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員楊洋不僅是新一代小生，近日他和鄭爽主演的電視劇《微微一笑很傾城》在中國更是掀起一陣討論，其火紅的程度連中國游泳國手李朱濠今日都在微博發文，透露自己也有在追劇。不過令網友更瘋狂的是，李朱濠的發文不但釣出了「洪荒姐」傅園慧，連「肖奈大神」楊洋本尊都親自出面回覆！

李朱濠、傅園慧和楊洋3人的對話超逗趣。（合成圖，翻攝自新浪娛樂）

李朱濠今日在微博發了多張《微》劇的截圖，圖片中楊洋飾演的「肖奈」對鄭爽飾演的「貝微微」說：「除了夫人的美色，我不接受任何賄賂！」這句閃死人的台詞，讓李朱濠發文說肖奈「無理取鬧」。沒想到，之後楊洋本尊便親自現身留了一個偷笑的表情符號，連李朱濠游泳隊的隊友「洪荒姐」傅園慧也來湊熱鬧回應：「你難道也想要我的美色？」

不過李朱濠之後馬上打臉傅園慧說「你沒有讓我可以無理取鬧的價值」，反倒是楊洋親自Tag傅園慧回應說「我需要一條泳褲」，而傅園慧也很大方，直接表示要送一套泳衣給楊洋，還叮囑他記得鍛鍊身體。3人有趣的對話把中國網友逗得超樂，不但感謝傅園慧把楊洋引出來留言，還直呼傅園慧根本是「男神收割機」！

李朱濠微博全文。（翻攝自李朱濠微博）

中國游泳選手李朱濠。（翻攝自網易體育）